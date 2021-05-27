面對台灣新冠疫情來勢洶洶，寶島科(5312)下午參加櫃買中心線上法說會時表示，業務屬民生消費市場業績的確受到波及，今年度營運將看疫情控制和影響範圍到底有多大，不過，公司不裁員、不減薪，希望能利用減班及分流的方式來因應。

2014年底台灣第一家快時尚眼鏡店由日系品牌引進，截至2020年12月全台百貨商場開了超過100家的快時尚眼鏡店，預估3年內將瓜分台灣280億元市場的10%左右。面對快時尚眼鏡店的激烈競爭，寶島科指出，目前快時尚在有人流的百貨商場及OUTLET已漸滿將開始面臨瓶頸，寶島科通路以社區為主，重疊少影響不大，而台灣面臨老齡化，公司驗配的過程是很全面性的還有售後服務，這個是快時尚所缺少的，

寶島科近5年配息率約60~90%，近年因為提升客戶體驗投資有很多的資本支出，公司預期，近5年內加高配息率的機率小，5年後若是現金充沛下將有可能考慮提高配息率。

台灣疫情提高到三級警戒，民眾宅在家減少出門機會，寶島科指出，雖然業務受到影響，但是，疫情也有增加其它的商機，防疫眼鏡需求度高，另外，視力矯正的需求還是存在，寶島科說，可以透過公司的網購門店會準備好存貨，減少民眾與店員的接觸時間，消費者可以迅速離開。

(時報資訊)