雖是防疫期間，日常交通安全還是要注意，台中市警察局霧峰分局副分局長鐘仁亨日前上警察廣播電台，指出值此疫情延燒之際，民眾千萬不要掉以輕心，只有大家齊心團結抗疫，一定能度過難關。另也不忘宣導唯有遵守交通安全規則才是保障自己生命財產之最有效方法。

霧峰警副分局長鐘仁亨，日前接受警廣「945會客室」節目專訪，因在防疫期間，採電話連線採訪，他特別強調，疫情期間，為防止業者假關門、偷營業之情形，除轄區派出所，每日加強查察外，分局亦成立複查小組，不定時針對停業場所實施複查。已分別於5月17、23日，查獲小吃店及麻將休閒館違規營業。

鐘仁亨指出，防疫期間警方將加強各特種娛樂場所稽查，若仍在營業，將依法移請市政府相關目的事業主管機關開罰，最高可依違反《傳染病防治法》處以30萬元罰鍰，再犯者將報請強制斷水斷電；還望防疫期間我們要共體時艱，高感染傳播風險場域，應主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

在交通方面，鐘仁亨表示，根據霧峰分局經近半年大數據分析，發現肇事主要原因，除了未注意車前狀況、未依規定讓車等等為自己引發之過失行為以外，仍有原因是駕駛人違反號誌或標誌、標線管制之恣意駕駛違規行為，而導致事故。

因此霧峰分局，針對市區易肇事5大路口及周邊道路規劃實施路檢、守望及巡邏，並加強取締酒駕、超速、闖紅燈、轉彎未依規定、逆向行駛、蛇行、惡意逼車、違規停車等違規行為。

但針對大里橋北端因車流量大、路口地形複雜、無適當地點攔查舉發之特殊路口，為顧全民眾及員警執勤安全，將輔以科技執法設備使用錄影照相之方式逕行舉發，以宣示防制交通事故之決心。

霧峰分局列出，5大易肇事路口「國光路、環中東路口」、「德芳南路、環中東路口」、「新仁路、益民路口」、「東榮路、國光路口」、「國光、德芳路口」等地。5大易肇事路段「大里區中興路段」、「霧峰區中正路段」、「大里區國光路段」、「霧峰區四德路段」、「大里區仁化路段」等。

(中時 )