2021年亞洲物理奧林匹亞競賽5月24日落幕，在約200名參賽學生中，我國共獲得6金、2銀、3銅及2面榮譽獎，其中台灣A隊排國際第2名、台灣B隊排第4名，成績優異。今年國際排名第1的是俄羅斯。

教育部表示，我國是今年亞洲物理奧林匹亞競賽的主辦國，此次共有22個參賽國家及地區的23支隊伍參賽，其中我國有2隊，分別為台灣A隊與台灣B隊。我國是從全國166所學校2942名參賽學生中，選出正取8名組成台灣A隊、備取7名組成台灣B隊。

受到疫情影響，今年亞洲物理奧林匹亞競賽5月18至21日進行線上賽，24日舉行閉幕暨頒獎典禮。經過激烈競爭，我國共計獲得6金、2銀、3銅及2面榮譽獎，其中台灣A隊獲得4金、2銀、1銅及1面榮譽獎，國際排名為第2名；台灣B隊獲得2金2銅1榮譽獎，國際排名第4。

2021年第21屆亞洲物理奧林匹亞參賽計畫主持人、台師大物理系教授陳傳仁表示，今年因為疫情，所以改為線上舉行，這是一項很大挑戰。今年題目共5題，包含理論題3題及實驗題2題，其中實驗題是採線上模擬實驗，要選手下載程式後，在線上做模擬實驗。為了這2題實驗題，國內教授花了半年多時間才完成命題。

陳傳仁表示，我國A、B兩隊選手表現都非常出色，其中A隊的台中一中學生賴禹宏獲得理論組第3名、花蓮高中學生李逸寬獲得實驗組第4名，表現都相當出色。

賴禹宏是台中一中科學班三年級學生，他表示，在學校最喜歡去的地方是圖書館，因為很安靜，而且找書的過程就像尋寶一樣。他參加了許多物理相關的校外活動，為高中生活增添許多色彩。

教育部指出，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，將可獲保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者，也可推薦入大學院校各本學系。此外，獲金牌與銀牌者，另分別可獲得頒發新台幣10萬元與5萬元獎學金。

(中時 )