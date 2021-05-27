今年四技二專統一測驗成績揭曉，六和高中成績亮眼，每個職群科別前標都高於全國前標平均分數甚多；預期頂尖國立科大錄取率將再創新高。

機電科劉軒豪國中會考成績3A2B，原本可以上不錯的公立高中，而張宇寰會考成績只有1A4B，他們都選擇直升六和高中，此次統測成績分別為全國第8名及第14名，二位同學預估都可上台灣科技大學機械工程系；總計機電科二班，預計可上台科大2人、北科大3人、臺師大1人。

資訊科石議鈞國中會考成績只有1A4B，選擇直升六和高中，統測考出601分、英文滿級分，預估可上台灣科技大學電子工程系；黃翊暘國中會考成績2A3B，一樣選擇直升，考岀576.5分，預估可上國立科技大學電子工程系。

多媒體設計科王昱炘國中會考2A3B，直升六和高中，今年直接報考學測，已順利考取彰化師範大學美術系；黃楚媗國中會考成績3A2B，直升六和，統測595分，專業科目皆180分以上，預估可上臺北醫學大學牙體技術系；蔡千玉國中會考成績不理想，只有5B，經過三年努力，統測考了585分，預估可上國立臺北科技大學互動設計系視覺傳達設計。

應日科冀炳閎，國中會考3A，柯宣妤國中會考5B，都選擇直升六和，此次統測分別考出全國第6及第7名。冀炳閎預估可上國立台北科技大學文化發展系，柯宣妤預估可上雲林科技大學企業管理系；應英科安珮綾國中會考1A4B，統測成績為全國第20名，預估可上國立台北科技大學應用英語系。

校長林繼生表示，以升學績效來說，六和高中在全桃園公私立學校都是數一數二，甚至稱霸全桃園。六和高中強調實務與理論兼重，並兼顧實習及教學，除了白天的學習之外，夜間還提供同學課程強化與自主學習的機會與環境，讓同學的成績都能突飛猛進。

他說，六和高中高職部總共只有六班，除了上述同學考上頂尖科大外，考上國立科大的比例亦創新高。林繼生說，不管同學國中會考成績如何，經過老師三年的教導與完整的自主學習配套作法，都能讓學生考出比原來程度更好的成績，尤其是直升的同學的表現更是亮眼，代表選擇直升是一條正確的路。

(中時 )