台北市長柯文哲今（27）日在台北市疫情記者會中表示，如果大家合作，確診數不要飆上去，就可以把疫情控制住。而重點是不要群聚，不是只有不出門，雖然沒有出門，但找一大堆朋友在家打麻將、聊天吃飯，這還是會有問題。

對於新冠確診人數的趨勢，台北市長柯文哲解釋，感染人數算是平的，表示台北市民對自動自發封城相當合作，讓確診案例沒有像印度一樣飆上去。

柯文哲說，雖然確診數沒有很快減少，但是至少每日確診數字是有控制住的，5月18日全國停課到今天10天，效果大概要兩個禮拜以後，呼籲市民朋友要撐住，否則感染數字會飆升。

他強調，現在台北市各區都有案例，疫調已經不可行，公布足跡也會造成假象的安全感，以為沒有足跡，但可能只是沒做疫調。

柯文則也估計，如果大家很合作，要看到確診病例下降，也是一段時間以後，可能要一兩個禮拜才很明顯。坦白說，能夠撐住這樣已經很了不起。

柯文則強調，如果大家合作，確診數不要飆上去，就可以把疫情控制住。而重點是不要群聚，不是只有不出門，雖然沒有出門，但找一大堆朋友在家打麻將、聊天吃飯，這還是會有問題。他不斷強調，重點是不要群聚，不是只有不出門，減少飛沫傳染的機會，把疫情穩住，再慢慢降下去！

對於疫苗，柯文哲說他沒有一定要哪一邊，過去陳時中也說各縣市可以自行採購，蔡總統又說要由中央統籌，「我也沒意見」，重點是要多久？柯文哲呼籲，不要意氣之爭，也不要政治操作，不要為了面子，老百姓的生命才是第一考量，我們盡量跟中央合作，但是要講清楚，到底甚麼時候會有疫苗，真的不行只好自謀生路，還是中央講清楚，到底計畫是甚麼。

(中時新聞網)