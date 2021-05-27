這波疫情也讓民眾看到清潔人員的辛勞，副總統賴清德今天表示，醫院清潔人員的勤務繁重。疫情爆發後，他們更擔綱第一線醫護人員的後勤。清潔人員不只是英雄，他們更是保護英雄的英雄。「謝謝許多在看不見角落，默默撐起台灣的抗疫戰士們」。

賴清德在臉書貼出醫院裡清潔人員忙著清潔消毒的照片表示，「謝謝你，保護著醫護人員！」這是守護台灣最勇敢的背影，向所有醫院清潔人員致敬。

他說，早已分不清眼前的霧氣是呼吸還是酒精造成；也分不清是室外的氣溫還是防護衣內的體溫，讓汗水止不住。一次又一次的擦拭，一遍又一遍的重覆，除了醫護人員外，也有一群穿著防護衣、戴著面罩的抗疫戰士。

醫院清潔人員的勤務繁重。賴清德表示，在疫情之前，他們就忍受艱苦的環境。疫情爆發後，他們更擔綱第一線醫護人員的後勤，不只要清潔患者的血液、處理治療產生的垃圾，更要一遍遍地擦拭病床及病患移動的足跡，以阻斷任何病毒傳播的途徑。

防護衣很悶熱，醫院更有高感染風險。他說，清潔人員跟我們一樣害怕染疫，但是他們知道，在台灣需要他們的時候，他們可以挺身和醫護同仁站在第一線，一起為患者留下無後顧之憂的醫療環境。清潔人員不只是英雄，他們更是保護英雄的英雄。他謝謝許多在看不見角落，默默撐起台灣的抗疫戰士們。

(中時 )