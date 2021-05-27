國內新冠疫情不斷升溫，許多企業期盼能自行購買快篩試劑保護職員安全，不過礙於法規限制上不可行，疫情指揮中心表示，昨(26)日已邀集相關部會討論，會後決議由經濟部提出計畫到指揮中心審查，再決定是否擬定指引。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨(26)日下午指揮中心邀集經濟部、勞動部、科技部等，以及北、中、南三個科學園區管理局開會，針對篩檢技術面考量如偽陽性、偽陰性問題討論、陽性如何處理等；勞動權益方面，針對是否受雇者一定要篩檢、企業如何和醫界媒合篩檢等進行交換意見，會後決議由經濟部提出計畫到指揮中心審查，之後再核定是否擬定進一步的計畫和實施。

指揮官陳時中指出，近日在專業意見、法規方面討論上基本都有共識，但礙於快篩仍有觀念上的問題，例如偽陰、偽陽的問題，過去快篩做得少，快篩和PCR平行檢測經驗也不多，希望有些本土資料可供大家參考。

(中時 )