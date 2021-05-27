據新華社27日報導，福州市紅十字會、廈門市紅十字會負責人表示，願意向金門、馬祖兩地同胞捐贈一批新冠病毒疫苗，協助當地民眾加強防疫，儘早恢復正常生活，切實維護生命健康安全。

台灣疫情持續升溫，疫苗卻嚴重短缺，福州市紅十字會、廈門市紅十字會負責人表示，福建與金門、馬祖血緣相親，地緣相近，理應守望相助，攜手抗疫，願意向兩地同胞捐贈一批新冠病毒疫苗，協助當地民眾加強防疫，儘早恢復正常生活，切實維護生命健康安全。

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(中時 )

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