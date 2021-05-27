福州市、廈門市紅十字會：願捐贈新冠疫苗給金、馬人民 17:292021/05/27 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福州市紅十字會、廈門市紅十字會負責人表示，願意向金門、馬祖兩地人民捐贈一批新冠疫苗。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社27日報導，福州市紅十字會、廈門市紅十字會負責人表示，願意向金門、馬祖兩地同胞捐贈一批新冠病毒疫苗，協助當地民眾加強防疫，儘早恢復正常生活，切實維護生命健康安全。 台灣疫情持續升溫，疫苗卻嚴重短缺，福州市紅十字會、廈門市紅十字會負責人表示，福建與金門、馬祖血緣相親，地緣相近，理應守望相助，攜手抗疫，願意向兩地同胞捐贈一批新冠病毒疫苗，協助當地民眾加強防疫，儘早恢復正常生活，切實維護生命健康安全。 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #金門馬祖 #廈門市 #福州市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 盼疫情退散 豪門媳郁方發願108天做這事網讚爆 11:412021/05/18 娛樂 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 國台辦：願提供大陸疫苗 盼除政治障礙 04:102021/05/18 產業財經 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 周二水氣多！台東豪雨特報 颱風周末可能生成 05:352021/05/18 生活 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 兩岸熱門新聞 兩岸關係有無回頭路？國台辦回應 - 兩岸 美領頭再推動新冠病毒溯源調查 世衛專家表示支持 - 兩岸 國藥疫苗第三期臨床試驗首次正式發表 保護力逾70％ - 兩岸 大陸代工AZ疫苗出口 首批抵巴西 - 日報 國台辦批綠：繞過復星向德國買疫苗「明知不可為而為之」 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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