金門環島北路拓寬移除兩旁行道樹，其中近半木麻黃有樹幹中心空洞和遭白蟻蛀蝕的現象之二。（縣府提供）

金門環島北路金大路段移樹拓寬，重型機具今起進場施工。（縣府提供）

金門環島北路一段金大路口至頂堡路口拓寬，今（27）日起封閉道路移除兩旁行道樹，首日處理25棵高約10公尺的木麻黃、樟樹，其中近半木麻黃有樹幹中心空洞和遭白蟻蛀蝕的現象。

環島北路一段已在2018年6月完成救國團至金門大學路口拓寬工程，尚未拓寬的金門大學路口至頂堡十字路口段，因兩旁行道樹處理出現爭議，而一直延宕下來。

在各方經過長時間討論協調後，決定採取移除、移植2種處理方式，總數合計177棵，其中有10棵將移植到文化園區。進場施工期程自5月27日至6月17日，未來路面將從目前的8公尺拓寬至13公尺。

縣府工務處基於安全考量，每天上午9時至下午5時封路施工，首日共移除木麻黃11棵、樟樹13棵，另移植1棵樟樹到文化園區。

現場檢視發現近半木麻黃有空洞現象，有幾株特別嚴重，樹幹中心不僅空洞化，還蛀滿白蟻，與先前非破壞性檢測結論相同。

縣林務所長鐘立偉說明，這些平均10公尺高的老樹在土層下方盤根錯節，與道路設施或水電管線、軍方線路糾纏嚴重，處理上有相當高的難度。

工務處提醒，此次有3個工區同步進行，重型機具占滿道路，作業期間十分危險，鄉親暫時不要走環島北路一段（金大到頂堡路口），也不要擅闖圍籬，應配合現場人員導引改道，希望在高能量作業下，可以加速工進，早日完工開放通行。

(中時 )