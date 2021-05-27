本土疫情嚴峻，面臨醫院量能不足已讓醫護人員傷透腦筋，若碰上不受控的病患更是雪上加霜。日前一位北部住院醫師在網上抱怨，確診病患因為手機沒電在隔離病房吵鬧，還一度想衝出隔離室。不過一位護理師分享，也曾遇過病人在沒有手機、冷氣的情況下都能乖乖配合，住院8天從不抱怨，讓他和同事們看了都感到心疼。

原PO在PTT上坦言，不受控的病人真的很多，「有些光是快篩結束要等兩個小時就不爽，攜家帶眷全部跑掉。」但他指出，最近有位病人非常優秀，能夠在沒有手機、電視、冷氣的病房內乖乖待上8天，不會吵也不會鬧，讓一旁醫護看了都很心疼，「如果是我可能早就崩潰了。」

原PO指出，該病患房裡就只有一張床、尿壺、便盆，「這種天氣連電風扇也沒有」，對比那些不遵守規定的病患，讓人格外想替他做事，打算和同事購買冰枕，以及挫冰、飲料等涼涼的小物給他。

文章一出，網友對該病患的驚人毅力感到佩服，紛紛表示，「什麼娛樂都沒有，太猛了吧」、「這是苦行僧嗎」、「他真的活著？」、「他是不是修行人，入定了，不然怎受的了」、「這個人怎麼很像在坐牢」。針對網友疑問，原PO解釋，該名病人剛好住到沒有冷氣的病房，平常不是用手搧風，就是貼在地上或牆壁上冰鎮自己，「只能一直給他冰開水，或是冷凍庫的養樂多。」

(中時新聞網)