領股東會紀念品恐成防疫破口 華南金宣布延後發放 17:302021/05/27 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華南金（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑒於新冠肺炎疫情嚴峻，全國防疫全面提升至3級警戒，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾應減少不必要之移動，為避免股東於此時兌領股東常會紀念品可能造成實體接觸與群聚風險。 華南金控宣布，股東常會紀念品將延後至國內疫情較為趨緩之後再行發放，發放日期將另行公告。 在野黨籲發放防疫照顧假津貼 1分鐘讀財經》政府全面備戰 護盤國家隊待命 力擋今股匯雙殺 (中時 ) #股東常會 #紀念品 #發放 #股東會紀念品 #恐成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯亞光 四大策略拚營運 04:102021/05/17 產業．科技 南科特定開發區F、G區段徵收工程開工 17:112021/05/17 區域情報-台南 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 開業以來最大舉措 饗賓北北桃門市全面暫停內用 10:052021/05/17 生活 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 永豐餘股東會 今如臨大敵 04:102021/05/17 財經要聞 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 上班日好緊張 北捷台鐵運量驟降 04:102021/05/18 焦點要聞 《金融》雙北三級警戒 電子投票出席股東會助防疫 07:452021/05/17 財經 南山、旺旺等產險持續受理投保 疫情燒 防疫保單熱度增溫 04:102021/05/18 金融．稅務 耍廢看劇救台灣 04:102021/05/18 時尚消費 財經熱門新聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 法人看好航運老大 網爆多空激戰：要換船票？ - 財經 紓困4.0特別預算 可先行動支 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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