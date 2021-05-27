LINE GAME全新消除益智手遊《LINE 波兔小鎮》(iPhone / Android 適用)，於今（27）日正式上線囉！為了感謝參與事前登錄玩家們的熱切支持與期盼，除了原定的事前登錄豐富獎勵之外，還推出期間限定的「免費貼圖」任務活動，此外，在遊戲內也有超多精彩的歡慶上線活動，讓玩家不但能在遊戲內玩得開心，也可以在LINE的聊天室內跟親朋好友用波兔的貼圖歡樂聊天！《LINE 波兔小鎮》為《LINE 波兔村保衛戰》及《LINE 決戰波兔森林》系列推出的全新作品，喜歡波兔、波熊等可愛角色的玩家千萬不要錯過喔！

各種詳細活動內容請在遊戲公告內確認。

《LINE 波兔小鎮》是一款「點擊消除型益智遊戲」，藉由通關來蒐集星星和素材，以重新打造小鎮。在《LINE波兔村保衛戰》及《LINE決戰波兔森林》中各種受歡迎的角色們，也會在這個遊戲中登場！遊戲的玩法非常簡單！只需點擊有2個以上同樣顏色方塊相連的區域即可消除，完成各個關卡中設定的各種任務，就能獲得「星星」！使用獲得的「星星」，就能逐步重建日漸荒廢的小鎮。此外，隨著故事的進展，開放的地區也會擴大，還有機會遇到小鎮上的居民！一起和生活在波兔小鎮的可愛角色們，展開充滿幽默與趣味的對話故事，一步步重建小鎮，找回往日的活力吧！

《LINE 波兔小鎮》Youtube影片

《LINE 波兔小鎮》玩法簡單又有趣，一起消除方塊打造完美小鎮

《LINE 波兔小鎮》玩法簡單又有趣，一起消除方塊打造完美小鎮

波兔和好友們化身「免費貼圖」，可愛又實用的對話陪你開心聊！

為了慶祝《LINE 波兔小鎮》正式上線，遊戲內將限時推出8 張可愛又實用的波兔小鎮角色免費貼圖！用戶只要在活動期間內，於《LINE 波兔小鎮》「完成 7 個關卡」並透過遊戲內好友邀請功能「邀請 1 位 LINE 好友」，完成前述 2 項指定任務即可免費獲得期間限定療癒可愛的 LINE 貼圖，只有這時候可以免費拿到，別忘了要和好友分享，一起讓聊天更歡樂吧！

【免費貼圖活動期間】台灣時間2021年5月27日（四）～ 2021年6月17 日（四）22:59

各種詳細活動內容請在遊戲內確認。

《LINE波兔小鎮》期間限定免費貼圖等你拿

事前登錄獎勵大放送！現在就登入遊戲立即領取吧！

為了感謝玩家們熱情的參與事前登錄活動，所有玩家於5月31日後都可以陸續獲得『普通禮物箱1個』、『金幣2,000個』以及『鑽石5顆』，除此之外，於事前登錄期間有參與「好友分享」、「波兔小鎮人氣王票選活動」以及LINE GAME TAIWAN 「Facebook 社群分享活動」的玩家，也將會陸續收到您的獎勵喔！別忘了繼續關注《LINE 波兔小鎮》LINE 官方帳號（LINE ID: pktowntw），所有精彩活動都會在這裡第一時間告訴大家！

事前登錄活動實際發送獎勵時間請以《LINE 波兔小鎮》LINE 官方帳號最終公告為主。

波可漢堡店隆重開張！

漢堡迷照過來～ 在活動期間內，只要有完成「今日工作」第一天的玩家，就可以參加「波可漢堡店特別活動」，在活動關卡中一口氣連續通過6關，即可獲得活動獎勵「漢堡店活動限定造型」以及「漢堡店活動限定裝飾」喔！如果中間關卡挑戰失敗的話，就會回到第一關，記得要把握機會一次通關！一起來讓角色和小鎮換上可愛漢堡造型吧！

【活動期間】台灣時間2021年5月27日（四）～ 2021年6月11 日（五）23:59

各種詳細活動內容請在遊戲內確認。

除了上述上線慶祝活動外，5月31日開始遊戲內將有更多精彩活動陸續展開！歡迎一起加入我們，在《LINE 波兔小鎮》中享受消除方塊的暢快感和打造可愛小鎮的療癒心情吧！

LINE日後仍將以「CLOSING THE DISTANCE - 拉近你我的距離」為使命，與世界各地的夥伴一同合作，持續擴充包含「LINE GAME」在內的各種合作服務或內容，以促進用戶之間的交流。

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