逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股27日在中期均線月、季線附近震盪，盤面以個股表現為主，台耀、台驊投控、萬海、宅配通等防疫及運輸股持續表現，惟建議部分漲多股可開始獲利了結，因大盤整理時間拉長，類股輪流反彈，短線上切勿過度追高。

電子族轉為跌深反彈架構，傳產以防疫檢測族群為主流，瑞基、亞諾法、寶齡富錦、泰博等，另外首季財報佳的個股也可多加留意。

個股方面，本周納入投資組合的台耀，首季每股盈餘9.84元，且自結4月單月每股獲利4.68元，股價可望持續向上噴出。

(工商 )