逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:292021/05/27 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股27日在中期均線月、季線附近震盪，盤面以個股表現為主，台耀、台驊投控、萬海、宅配通等防疫及運輸股持續表現，惟建議部分漲多股可開始獲利了結，因大盤整理時間拉長，類股輪流反彈，短線上切勿過度追高。 電子族轉為跌深反彈架構，傳產以防疫檢測族群為主流，瑞基、亞諾法、寶齡富錦、泰博等，另外首季財報佳的個股也可多加留意。 個股方面，本周納入投資組合的台耀，首季每股盈餘9.84元，且自結4月單月每股獲利4.68元，股價可望持續向上噴出。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #宅配通 #泰博 #瑞基 #萬海 #寶齡富錦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:312021/05/17 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:312021/05/17 財經 疫情升溫 台股早盤賣壓沈重 09:212021/05/17 財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 《盤後解析》心慌疫亂 跌473.2點 15:242021/05/17 財經 八大投顧建議投資人…… 不摸底不殺低 待恐慌情緒消化 04:102021/05/17 財經要聞 16檔疫勇軍 捍衛台股城池 04:102021/05/16 財經要聞 《台北股市》上下「疫」條心 台股拚否極泰來 10:522021/05/17 財經 頒殉職飛官潘穎諄褒揚令 蔡英文：你的任務結束了 12:062021/05/16 政治 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 財經熱門新聞 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 要聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 紓困4.0特別預算 可先行動支 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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