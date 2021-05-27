倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日開低拉回，終場下跌42.08點，跌幅0.25％，收在16,601.61點；櫃買指數的表現則相對強勢，終場上漲0.58點，漲幅0.29％，收在198.61點；三大法人進出方面，外資轉賣123.4億元，投信續買25.92億元，自營商轉賣9.78億元，惟外資法人於台指期轉賣766口多單，累計淨空單部位為23,354口，心態轉趨謹慎保守。

就技術面分析，由於台股月線目前仍呈下滑，預期台股欲扭轉均線不利局面仍需要時間，而觀察均線扣抵位置，預計最快下周，行情才可望出現明朗變化。不過，對於台股短線的拉回，投資人也不必過度緊張，因台股並沒有崩跌的條件，預估後市仍是震盪上看並未改變。

個股方面，本周納入投資組合的台耀，內外資法人大戶心態仍偏多，股價持續上漲，後續只要量價不失控，預期仍有續揚機會。

選股方面，鋼鐵、貨櫃航運及造紙等傳產股，在產業前景持續看好下，預期仍將持續扮演台股中流砥柱，惟當中多檔個股已累積不小漲幅，建議投資人宜謹守「低接不追高」之原則，待拉回量縮價穩之際再行考量。

不過，至於電子股，則仍有許多個股股價回檔的幅度已深，目前股價陸續止穩上漲，若遭遇利空，惟股價卻能屹立不搖，則將可望成為6月強勢族群。

(工商 )