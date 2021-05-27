宜蘭縣27日新增10件確診個案。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣27日新增5例新冠肺炎確診病例，另外還有5例是「校正回歸」確診病例，宜蘭縣政府表示，經過疫調追查，新確診者絕大多數都與雙北地區有地緣或是人際關係的接觸，對於疫苗極為欠缺的問題，宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣支持由中央統一購買，但目前疫情嚴峻疫苗嚴重不足，病毒不會等人，希望中央能加速購買疫苗的速度。

宜蘭縣新增的10名確診病患，有7名CT值都不到20，屬傳染力相當高的確診病患，有兩人甚至還從台北搭乘國道客運返回宜蘭，其中6207是60多歲的女性，她在5月10日在板橋亞東醫院擔任看護工作，5月16日從台北圓山站搭乘國光客運返回宜蘭，隔日出現咳嗽、喉嚨癢與全身倦怠等症狀，23日接獲新北市板橋區衛生所通知在醫院照顧的病患是一名確診者，接受採檢後這名女性確診，CT值18。

案6211是60多歲的男性，之前待在台北並去過許多地方用餐，5月16日從台北轉運站搭乘葛瑪蘭國道客運回到宜蘭，在礁溪四城站下車，隔日前往確診者（案5341）家中喝茶、聊天，18日立即出現症狀，由於症狀持續，24日到醫院採檢後確診，CT值17。

在疫苗的問題方面，宜蘭縣此次分配到2800劑疫苗，宜蘭縣共有9000名醫護人員，已經施打疫苗的有4000人，因此將會優先給另外5000名醫護人員優先施打，對於是否會與其他藍營執政縣市自行購買疫苗？林姿妙表示，宜蘭縣支持由中央統一購買，但疫苗嚴重不足，疫情更造成民眾恐慌，病毒不會等人也不會挑人，希望中央能加速購買疫苗的速度。

由於疫情持續惡化，全國三級防疫警戒更延長至6月14日，各行各業都受到嚴重衝擊，林姿妙也召集府內各局處開會商議紓困方案，在27日防疫會議中提出「函請中央擴大紓困對象」、「主動推動減免補助措施」及「主動展延行政作業時程」等三大紓困內容。

(中時 )