5月27日下午，大陸國防部舉行例行記者會，大陸國防部新聞局副局長、新聞發言人譚克非答記者問。

記者：據報導，澳洲防長近日稱，不應低估台海地區發生衝突的可能性。澳洲內政部秘書長稱，戰鼓已經響起，澳方必須做好參戰準備。請問中方對此有何評論？

譚克非表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識。近期，澳方採取一系列挑釁動作，個別人甚至在涉台問題上煽動對立、渲染戰爭威脅，這種做法極不負責任，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

譚克非強調，當前中澳關係面臨嚴重困難，責任完全在澳方。我們注意到，澳大利亞國內也有一些理性聲音，呼籲澳方在台灣問題上保持冷靜謹慎。例如，澳洲前總理陸克文批評有人鼓譟對華開戰是「完全不必要的火上澆油」。澳自由黨前領袖休森撰文指出，台海局勢與澳大利亞的國家利益沒有關係。我們希望澳方不要在錯誤的道路上越走越遠，多做有利於中澳兩國兩軍關係發展的事情。

(旺報 )