護理師出身的「最美魚販」阿澎（劉心語），響應台北市長柯文哲的「醫護徵召令」，劉心語認為自己無法置身事外，報名支援醫療前線工作，而劉心語稍早則在臉書開心表示，收到面試通知了，她已迫不及待衝上前線：「希望順利通過面試，趕快到前線幫忙」。

劉心語曬出訊息，上頭顯示「健康關懷天使（檢疫所＆加強型防疫旅館護理人員）面試通知」，劉心語發文寫下：「今天收到面試通知了，效率 希望順利通過面試，趕快到前線幫忙。也希望趕快有疫苗..讓所有前線人員施打」，劉心語心疼醫護人員很辛苦，並表示，不希望讓他們暴露在危險中。同時，劉心語也呼籲，多一點鼓勵正能量給所有前線人員「大家一起加油 一點點小小的力量..集結在一起，就會變成大大的力量」。

「最美魚販」阿澎（劉心語）響應醫護徵召，獲得各界好評。（圖／取材自劉心語-阿澎臉書）

劉心語一畢業就在義大醫院第二加護病房擔任外科護理師4年多，最近疫情嚴峻，第一線的護理人力相當吃緊，讓劉心語感覺無法置身事外，看到柯文哲的退休護理人員徵召令後就想報名。

劉心語昨也發文提到，接到在第一線醫護朋友的電話「說著現在疫情多嚴峻...醫院裡的大家也都是互相支援、互相幫忙」，也讓劉心語感性寫下：「無論是醫護人員還是消防人員、警消人員，任何第一線人員都辛苦了」，希望大家認真防疫之餘，也能給予前線人員加油打氣。

(中時新聞網)