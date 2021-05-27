韓流巨星宋慧喬演藝成績斐然，但感情上卻缺點好運，她2016年因合作《太陽的後裔》而與宋仲基相識相戀，這段相差4歲的姊弟戀隔年修成正果，不料僅1年8個月就離婚，恢復單身的宋慧喬展現成熟女人風範，很快回歸工作崗位，代言邀約滿滿，昨(5/26)被時尚雜誌曝光某篇業配文的價碼，數字相當驚人，在韓網引發騷動，讚嘆：「想知道發一篇文能買一棟房的生活是什麼感覺」。

宋慧喬堪稱演藝圈發電機，出道以來總與合作的男神鬧緋聞或譜出戀曲，本以為與宋仲基結婚，喬妹能找到情感上永遠的歸屬，兩人的結合，當時被認為是演藝圈最美的愛情之一，不料卻是閃婚閃離，而宋慧喬始終不願吐露太多關於婚姻走不下去的原因，也從不抱怨批評舊愛，堅強繼續工作，讓人直呼是離婚最佳典範。

宋慧喬IG如今多是業配，較少po個人生活。(翻攝自宋慧喬IG)

而恢復單身後的喬妹，並未因為離婚這件事而影響事業，甚至人氣持續攀升，並受到各大廠商青睞，昨(5/26)女性時裝日報《WWD》就報導，宋慧喬年初時有篇發表於個人IG的業配文，是與某知名精品品牌合作，合作加碼高達47萬7900美元(約新台幣1332萬元)，眾人驚呆，事實上自從離婚後，宋慧喬的IG就多是品牌合作業配文，較少po生活瑣事，她的IG如今擁有1146萬追蹤數，光是她以FENDI亞洲廣告形象大使身分，在2月份時發布的最新代言、時裝照，單篇就有近60萬網友按讚。

業配價碼被報導後，眾人都讚嘆宋慧喬的影響力與吸金能力，直呼這種天價業配費真是了不得，「好像太小看宋慧喬了」、「這程度的話連戲都不用拍了吧？」，還有人表示，很難想像這種發一篇文可買一棟樓的感覺。

(中時新聞網)