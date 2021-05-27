樹德家商教師夫妻檔林志賢與趙自屏獲頒教育部國教署績優指導教師。（校方提供）

樹德家商教師夫妻檔林志賢與趙自屏自2011年起至今年的10年間，一直是指導家政群科中心專題比賽的常勝軍，今年還一起獲頒教育部國教署績優指導教師，是高雄僅有獲獎的兩位，消息傳來，全校師生無不喝采，與有榮焉。

美容科老師趙自屏及國文科老師林志賢自民國2011年起跨域合作，女方負責學生參賽作品的指導發想、學生分工與問題處理等，男方梳理掌握當年比賽規則、作品說明書與口頭簡報校正、研擬新聞稿等資料整理、儲存與發送。

夫妻檔於公於私合作無間，多年共事默契破表，2011年「以Lady GaGa整體造型帶動的流行風潮之探討」獲全國佳作，2014、2016、2017、2020年也都分別拿過2、3名或佳作，10年來5度獲獎，在南台灣各校中相當不容易。

除了啟發學生的創意，調教出一組又一組的技職新星，林志賢與趙自屏夫妻檔同時獲得優良指導老師獎，可說是「十年磨一劍」，兩人不僅獲得教育部公開表揚頒獎，也讓樹德家商創下南部公私立職校，極為難能可貴的紀錄。

(中時 )