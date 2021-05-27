樹德家商教師夫妻檔林志賢與趙自屏自2011年起至今年的10年間，一直是指導家政群科中心專題比賽的常勝軍，今年還一起獲頒教育部國教署績優指導教師，是高雄僅有獲獎的兩位，消息傳來，全校師生無不喝采，與有榮焉。
美容科老師趙自屏及國文科老師林志賢自民國2011年起跨域合作，女方負責學生參賽作品的指導發想、學生分工與問題處理等，男方梳理掌握當年比賽規則、作品說明書與口頭簡報校正、研擬新聞稿等資料整理、儲存與發送。
夫妻檔於公於私合作無間，多年共事默契破表，2011年「以Lady GaGa整體造型帶動的流行風潮之探討」獲全國佳作，2014、2016、2017、2020年也都分別拿過2、3名或佳作，10年來5度獲獎，在南台灣各校中相當不容易。
除了啟發學生的創意，調教出一組又一組的技職新星，林志賢與趙自屏夫妻檔同時獲得優良指導老師獎，可說是「十年磨一劍」，兩人不僅獲得教育部公開表揚頒獎，也讓樹德家商創下南部公私立職校，極為難能可貴的紀錄。
(中時 )
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