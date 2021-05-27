靜宜台灣文學系畢業成果展「鯨落島」，不僅獲得高度評價，學生也自創品牌，畢業順利創業。（靜宜大學提供）

台文系學生提案發想、腦力激盪、獨立創新研發，具台灣人文特色的影片、陶塑、漬物、紙箱劇場、香水等10組文創商品。（靜宜大學提供）

台文系畢業成果展最大特色是學生在出版品、傳統工藝等文創作品中，融合台灣文學的散文、詩、小品文、動畫及影片敘事等創意元素。（靜宜大學提供）

台文系首開全台大學文史系所先例，推出「文化創意產業實務實習課程」，協助學生與職場無縫接軌。（靜宜大學提供）

靜宜大學台灣文學系第15屆畢業成果展「鯨落島」日前精采落幕！由學生提案發想、腦力激盪、獨立創新研發，具台灣人文特色的影片、陶塑、漬物、紙箱劇場、香水等10組文創商品，不僅獲得高度評價，學生也自創品牌，畢業順利創業。

台文系畢業成果展指導老師賴松輝指出，今年主題「鯨落島」以「一鯨落，萬物生」為概念，象徵學生從發想，到完成畢業成果展的創作歷程。最大特色是學生在出版品、傳統工藝等文創作品中，融合台灣文學的散文、詩、小品文、動畫及影片敘事等創意元素，也傳遞家庭關係、自我探索、人文關懷等精神。

台文系主任黃文成表示，該系規劃台灣文學研究、藝文創作、文學傳播及文化創意等核心課程；更首開全台大學文史系所先例，推出「文化創意產業實務實習課程」，協助學生與職場無縫接軌。也透過「議題導向」及「文學轉譯」學習歷程，貼近台灣人文價值，訓練學生具多元敘事力與軟實力。

黃文成說，有別其他傳統文學相關系所，台文系強調「做中學」，重視學生的學習樣態及實作成果，希望出校園，作品就是其學習歷程檔案。他以校友為例指出，該生在校期間受到完整的書寫、報導文學，及編輯、採訪、紙本與數位出版等訓練，並擔任系刊主編，畢業後利用完整作品，打敗國立大學生，獲聘為知名企業的刊物主編。

畢展總召張筱嵐說，籌辦「鯨落島」畢展過程，因各組的主題與進度皆不同，更具困難與挑戰。但各種難題就像碩大的鯨魚，只要勇敢面對、突破困難，必能從中獲得養分，變得更優秀！

學生孫嘉祥透過出版品「從靈開始：台灣廟宇的職人精神」，記錄著刺繡、雕刻等即將失傳的廟宇手工藝，也帶領大家深刻體會藝師的「職人精神」及台灣傳統工藝。

透過醃漬的手藝與文字，傳承媽媽的味道！學生何沁樺表示，她以家中所從事的醃漬行業發想，在畢業成果作品「漬在」中，加入年輕人喜歡的即食設計，用手繪插圖與影像記錄母親的漬釀手藝，並以文字寫下從外婆、母親和自己傳承三代的媽媽味，串聯起大學四年期間所學的相關課程。

學生蔡宇萱說，此次畢展作品「藥萜」有別於市售香水，特別以中藥為材料，歷經長時間的淬取原液，完成五款香水，希望作品能突破傳統，翻轉大家對於中藥的印象！

學生林昱維小時候常跟父親到有「包種茶鄉」美名的坪林遊玩，令他印象深刻！他以「坪林找茶趣」書籍，詳細介紹台灣及坪林的豐富茶葉歷史與文化；還詳細記錄坪林茶行，及自己探索、設計的觀光茶路。希望透過畢展作品，協助推動坪林在地發展與觀光！

值得一提的是，此次成果展中，學生魏柏曄因喜歡觀察鳥類，巧妙的結合鳥與人的故事，完成了雕塑系列文創作品，不僅展現「文學轉譯」精神，也具備文創品牌的理念。

(中時 )