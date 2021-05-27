國內疫情持續炸鍋，本土確診案例連環爆，加上校正回歸病例，接連好幾天單日新增數都高得嚇人，叫民眾憂心忡忡，對疫情資訊密切關注，連帶官方發佈的「關鍵字」成為現代流行語，像是日前網路掀起的「校正回歸之亂」，由於該詞疑為中央流行疫情指揮中心全球首創，叫國人聽了匪夷所思、不解何意，產生更大疑慮，不少網友因此質疑政府在玩文字遊戲，忍不住在網路惡搞開酸，甚至連「維基百科」都有民間高手現身解釋。

根據維基百科內容，針對「校正回歸」一詞，說明裡提到該名詞是由中華民國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，於2021年5月22日每日例行記者會時首度使用，意指將延後登錄的嚴重特殊傳染性肺炎臺灣確診個案數依採檢時間追加到之前公布的數據，以正確反映並研判疫情趨勢之統計方法。

由於該詞一出現，引發網友質疑政府擔心股市受影響才「蓋牌」，但陳部長否認，強調這是「掀牌」，又指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎醫師也回應「用大白話說就是修正數字」，強調指揮中心只在意疫情有沒有被控制。

不僅如此，維基百科還提到，其實全球國家都可能出現檢驗量能不足的問題，好比周末與周間的工作人員數和檢測量有所不同，檢測量能不足時就會產生「backlog」（積壓量），檢測量能恢復時新個案數就會回升，因此連世衛組織都有類似情況，在今（2021）年2月2日發布的公告裡，記錄近千筆回溯調整數據的資料。

只是關於中央流行疫情指揮中心使用這一詞，各界名人看法不同，如台北市長柯文哲身為醫學院教授，他坦言「校正回歸」是第一次聽到，教科書上也查不到相關概念，希望中央公布校正回歸數字是如何算出來的。

至於台北市民進黨籍議員王世堅，則是在5月24日政論節目《平論無雙》中發表看法，認為中央疫情指揮中心的「校正回歸」之意有點模糊，這樣不如一周開一次記者會公開確診數字就好。

無論如何，對於「校正回歸」一詞登上全世界都查得到的維基百科，Dcard網友也群起熱議，不少人是覺得「家醜」不可外揚，因此直呼「可以不要每次都這麼急著把台灣之恥更新到維基上嗎？」「看好了世界!臺灣只示範一次校正回歸

」、「全世界在等著看笑話呢！」「這不要啊啊啊啊啊啊啊啊 尷尬癌會發作」，甚至有人改詞嘲諷成「『笑』正回歸」，但也有另一派網友認為，台灣的敵人只有新冠肺炎，所以大家應停止不必要的分化與謾罵，不用再糾結該詞背後的意義。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)