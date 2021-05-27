本土群聚風暴持續延燒，醫療量能備受考驗，中央放寬專責病房一人一室成兩人一室後，台北市長柯文哲表示，北市下周一有1300床左右可以收治新冠肺炎患者。

「打仗要到第一線去看」柯文哲指出，因到第一線實際看到問題，病房好大卻只放10幾位病人，原來是受限一人一室限制，因此才呼籲中央放寬規車，而中央也從善出流。

柯文哲表示，坦白講下一道命令，調整也需要時間，昨天大概有658床，這一兩天每個大醫院在調整成兩人一室，所以數目上升。

柯文哲指出，今晚專責床位會到698床，所以把原先的普通病床、負壓隔離病床、專責病房全數加起來，在今晚可以收治的病人大概1034人，下周一可以增加到1300左右。

針對台大醫院在臉書上公開求救，台大把小兒加護病房都改裝、收治成人，仍然不敷使用，但救護車卻持續把需要加護病房和插管的確診病人送來，直接點名病患已經超量無法再收，全面滿載。

柯文哲表示，第一線醫師都很清楚，醫療有分工跟專業，過去台灣專責醫生實施徹底，因此遇到緊急變故，轉換較困難也需時間。柯強調，因此為什麼醫療緊繃，因為整個系統重組需要時間，「不要幻想開心臟醫師可以開腦袋」。

此外，台北市也持續擴充各類防疫旅館，並組成專責計程車隊，北市副市長黃珊珊表示，中央公布針對無症狀或輕症個案的解隔離條件，若待在家中隔離，即從採檢日居家隔離17天才可以解除隔離，未來確診者在家會變成常態。

(中時 )