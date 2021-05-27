日本在放棄陸基神盾（Aegis Ashore）飛彈防禦系統後，決定改以建造2艘專用的神盾艦進行替代；不過根據日本媒體取得的內部文件，相關計畫的預算總額已從陸基神盾最初的4500億日圓（約新台幣1145.7億元），暴增為9000億日圓（約新台幣2291.4億元）。

日本防衛省去年曾公布，2艘新神盾艦的預估價格約為4800至5000億日圓（約新台幣1222至1273億元），但並未透露包含後續作業維持的全壽期計畫成本。不過政府關係人士告訴《朝日新聞》，防衛省去年也同時對相關項目進行評估，得出全壽期計畫成本約為9000億日圓的結果，且不排除可能進一步突破1兆日圓（約新台幣2500億元）。

日本在規劃陸基神盾案時，原估計設施採購與建造費用為2500億日圓（約新台幣636.5億元）、後續30年的作業維持費用則約2000億日圓（約新台幣509.2億元），加起來為4500億日圓；但後來由於軟硬體須修改，建造費用大幅增加超過2000億日圓，且須耗費10年才能完成，最後遭到放棄。

防衛省整備計劃局局長土本英樹在出席25日的參議院外交國防委員會時，拒絕正面回答相關費用問題，僅稱計畫尚未定案，目前很難給出確實的數字。日本共產黨參議員井上哲士強調，先前防衛省因陸基神盾費用暴增而放棄計畫，而替代方案正面臨同樣且更加嚴重的問題，要求日本政府中止該計畫。

(中時新聞網)