近日針對上海復興代理的輝瑞／BNT疫苗是否是安全引發討論，網傳BNT疫苗有b1、b2兩種，藍委李德維今天直指「認知作戰，抓到了」。（摘自李德維臉書）

近日針對上海復興代理的輝瑞／BNT疫苗是否是安全引發討論，網傳BNT疫苗有b1、b2兩種，藍委李德維今天直指「認知作戰，抓到了」，他收到署名台大醫院副院長高淑芬的發文在LINE群組轉傳，開頭就說「斯斯有兩種，BNT疫苗也有兩種」，文末還附上另一篇自稱輝瑞主管的臉書連結，經查證高淑芬說根本就不是她寫的，已向刑事局檢舉造謠。

李德維表示，有一則署名台大醫院副院長高淑芬的發文在LINE群組轉傳，開門見山就提到「斯斯有兩種，所謂的BNT疫苗也有兩種喔！」，內文很巧妙地以「一分真訊息，置入九分假脈絡」的手法帶風向，說德國產的是一種BNT疫苗，如果透過上海復星購買，就會買到另一種中國大陸試驗的BNT。

李德維說，該篇文末再捧指揮官陳時中英明神武，酸南投縣長林明溱可能買到二期試驗未完成的陸版BNT，害全民淪為白老鼠。

李德維指出，這篇文章說的與事實不符，全世界，包括港澳的BNT疫苗都是BNT162b2，BNT162b1根本沒有量產，沒有兩種；高淑芬的專業是精神醫學，為什麼會跨領域，使用高度政治性語言，寫出這樣錯誤百出的內容。

李德維說，在LINE上轉傳的版本，還附上了另一篇臉書貼文的連結，而那篇貼文作者自稱是輝瑞主管，正是近日民進黨公職民代造謠BNT有兩種的最主要來源。

於是，李德維基於這三個不思議，他決定直接求證台大醫院院長吳明賢，與副院長高淑芬，他說，後來高淑芬透過聯絡人回覆，「我每天忙得焦頭爛額，哪裡有空寫這個！」

李德維痛批，原來，又是假消息，且竟然還冒用機構主管，醫學專家之名欺騙民眾，這不是認知作戰，什麼才是認知作戰，他已經交辦辦公室，立刻具文向中央流行疫情指揮中心，與刑事警察局檢舉造謠，要求儘速查處，也請所有民眾看到這則訊息，切勿轉傳，立即檢舉。

他還說，他再次向這些躲在暗處的雞鳴狗盜之輩，還有部分持續造謠抹紅抹臭BNT疫苗的民進黨公職民代側翼喊話，請放過百姓，你們買不到BNT，請不要攔著別人努力嘗試，你自己不打，請不要攔著別人施打，你打你的高端，我打我的BNT，誰礙著誰了？

他批評，進口萊豬的時候，蔡總統說是給人民多一種選擇，人命關天的疫苗，難道台灣人不值得多一種選擇？

(中時 )