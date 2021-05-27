副總統賴清德傳出5月4日曾與確診者同餐廳用餐，總統府發言人張惇涵今天表示，經確認，賴副總統5月4日有在福華飯店用餐，但是在單獨的包廂用餐。不會有所謂擦身而過的問題。賴清德健康良好，請國人朋友放心。

他說，副總統的動線與電梯，都有維安人員單獨管控，不會有所謂擦身而過的問題。而醫療團隊都有密切掌握賴副總統的健康狀況，賴清德健康良好，請國人朋友放心。

張惇涵並表示，至於中央流行疫情指揮中心的通報機制，有其標準程序，也必須依照指揮中心的科學專業程序進行。

(中時 )