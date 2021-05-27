大陸央視新聞27日報導，山東省淄博市中級人民法院27日，一審公開審理內蒙古自治區政協前黨組成員、副主席馬明受賄一案。被告馬明坦承出任吉林省副省長、內蒙自治區副主席等公職10年期間，受賄超1.5785億元人民幣（下同，約合新台幣6.79億元），全案將擇期宣判。

山東省淄博市人民檢察院起訴書指出，2000年至2019年，被告馬明利用擔任吉林省松原市委常委、副市長，吉林省商務廳黨組書記、廳長，吉林省遼源市委書記，吉林省政府黨組成員、副省長、公安廳黨委書記、廳長，內蒙古自治區政府副主席、公安廳黨委書記、廳長，內蒙古自治區政協黨組成員、副主席等職務上的便利，或者利用其職權、地位形成的便利條件，為他人在企業經營、職務調整、案件處理和獲取貸款等方面提供幫助，非法收受他人所送財物，共計折合人民幣1億5785萬餘元。

報導稱，庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告馬明及辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，馬明最後陳述，當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾30餘人旁聽了庭審。

(中時 )