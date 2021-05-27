國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄27日新增14位確診個案，本土個案量首度突破雙位數，14個確診者中有10個案例是與群聚打麻將有關聯，高市府也公布其中9案及1位新北案在高雄的相關足跡，其他5例則是沒有在高雄公共場所的活動史。

根據高市府疫調顯示，高雄27日新增的14個本土個案，有10例與26日公布的案5888按摩師互有關連，由於該按摩師染疫前後，曾到鳳山區的牌間打麻將，因此衛生局擴大匡列後，經過採檢與按摩師同一個牌間內有其他4人確診，且再將病毒傳染給家人、同事及其他牌間的牌友。

按摩師去過的瑞竹牌間，與他在同一牌間的案6770、案6365、案6771、案6553相繼染疫，而按摩師除了26日被公布傳染給父親以外，其母親、同事也紛紛中標，而案6553也是染疫後將病毒傳染給2個女兒及妻子，另外，案6365還曾到立信牌間傳染給其他牌友，鳳山牌間案，市府採取擴大匡列、擴大採檢的措施，目前已匡列427位接觸者，接下來將持續擴大匡列，不排除會超過500人。

高市府也公布其中9案及1位新北案在高雄的相關足跡，案6362是60多歲女性，曾在高雄大社與80多歲案5467有密切接觸，20日出現相關症狀，24日經過衛生局安排至醫院採檢，隔日確診，她曾在18日上午9點到10點到大社果菜市場。

案6364為20多歲男性，有萬華旅遊史，22日出現呼吸道與腹瀉症狀，24日自行至醫院採檢，26日確診，他曾於17日到26日在旗山區的皇聖水果行上班。

案6769是40多歲女性，為台南確診者案5644的接觸者，21日出現症狀，26日安排至醫院採檢確診，曾於18日、20日到新興區的秀髮藝髮妝館。

案6365、案6553、案6770、案6771、案6767均為按摩師的接觸者，他們分別在22日上午8點到9點去過大東公園，17日、18日、22日、23日、24日到過鳳山共同市場及鳳山兵仔市場的水果攤，22日上午11點半到全聯福利中心鳳山博愛店，22到25日去原士林自助餐、瑞興兒童公園，14日、15日河堤泡腳會館腳底按摩辛亥店，18日到美廉社三民灣復店。

案6772是40多歲女性，無上呼吸道症狀，26日接獲衛生局通知為全國案6553接觸者，安排至醫院就醫採檢後確診陽性(CT值22)，目前於負壓隔離病房治療。

(中時 )