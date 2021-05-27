南投林管處人員及保7總隊第6大隊員警，勸導遊客不要在彩蝶瀑布戲水。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

因應防疫，玉山國家公園瓦拉米步道已關閉。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒，延長到6月14日；南投縣清境高空觀景步道及雙龍瀑布七彩吊橋園區，隨之延長休園，已上網購票民眾，縣府將主動全額退費，民眾也可至購票系統「南投好好玩」網站辦理退票。

玉山國家公園管理處表示，因應防疫三級警戒，園區山屋及生態保護區關閉，原申請核准入園許可證也作廢。至於交通可及性較高的遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點，也全面關閉；園區周邊的梅山部落、南安部落及東埔部落，都成立「部落防疫站」，進行人流管控以避免疫病傳入醫療資源較缺乏的偏鄉地區。

因應防疫，玉管處已關閉中之關步道、梅山散步步道、瓦拉米步道、雲龍瀑布步道，及塔塔加遊憩區包括東埔山步道、鹿林山步道（含鹿林小徑）、鹿林前山步道、麟趾山步道、黑森林步道、東埔大草原步道。

埔里鎮彩蝶瀑布，位於南投林區管理處所屬的埔里事業區第105林班地，防疫期間仍有民眾到瀑布戲水，林管處人員27日會同保7總隊第6大隊員警，前往勸離民眾。

南投林區管理處表示，彩蝶瀑布是天然野溪，非林務局開設步道或是遊樂區，戲水有汙染水源疑慮，也不符防疫規定，因此進行柔性勸導後，民眾均已平和離開，後續會加強巡視及規勸；林管處轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放，請民眾暫勿前往。由於彩蝶瀑布入口處停車場，為國有財產署轄管土地，林管處也將發文通知土地管理機關處理。

(中時 )