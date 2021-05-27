生命靈數是每個人出生時的特殊密碼，由我們出生的西元年月日組成，藉由專屬於你的靈數密碼，可以幫助我們更深入地了解自我優勢、他人本質以及在關係中的角色定位，同時它也為我們揭示活出最好版本的藍圖，告訴我們該如何實現和進階，成為最好的自己。

本週就要帶大家認識1～9號人的優勢特質與實用建議，命理師沈嶸將生命靈數獨家結合神準通靈，有別於一般坊間的理論分析，帶你一窺生命密碼的奧秘。

生命靈數計算指引。

命數1：

性格特質：正向的1號人具備實踐目標的企圖心，你們會對目標抱持全力以赴的精神，能一肩扛起開創、拓荒的重任，你們對事情的完成度有自己的堅持，一定要做到自認為最好的程度。越正向的1號人，勇於創新、獨立自主的特質就越強，你們會積極開發自己的新面向，不斷拓展專業，通常這樣的人會有一些亮眼的天賦才華，有的人甚至自帶明星光環，容易受人崇拜、推崇。

沈嶸老師的提點：建議1號人要學習多聆聽別人的建議，即使不中聽也先不要先入為主，凡事三思後行，才不會落入脾氣衝動與偏執的迴圈裡，反而容易因一時腦熱導致事後懊悔，只要你能學習接納不同意見，你就能邁向更進階的成功人生。

命數2：

性格特質：2號人在情感方面相當感性，且對於一些無形的能量非常敏銳，如：他人內心的想法、團體中的氣氛、關係的主從、它人對你的評價等，而你們也因感受力強的關係，加上非常重視關係，一旦認定了就容易日久生情，甘願為關係付出。性格越正向的2號人越擅長與人合作，經營人際關係的天賦相當突出，你們重視雙方的互動和感覺，能夠協調雙方意見取得最佳利益，為人寬容、優雅，人緣佳。

沈嶸老師的提點：2號人在負向時容易優柔寡斷，過度配合他人反而沒有主見，也很容易受到外界評價影響。當你發現自己有這些負向特質時，建議你要時時傾聽自己內心的想法，凡事當斷則斷，勇敢的斷捨離所有不對的人、環境及情緒，對你經營關係會更有幫助。

命數3：

性格特質：3號人的腦中有很多創意及點子，正向的3號人越能夠落實腦中新奇的想法，創造力十足，常常是團隊中的改革者，擅長將舊物、舊系統加以翻新改造，將原有的事物進一步翻新提升，改良至更好的狀態。正向特質越明顯的3號人，除了想法非常多元外，學習力也相當超群，擅長舉一反三，可接收外界多變、多元的刺激，並進一步的納為己用。

沈嶸老師的提點：建議3號人要多創造正向的事物和情境，因為「創造」是一體兩面的，創造出的是正面或負面完全視你的意圖而定，並記得慎選人際關係，不要因為無法忍受枯燥乏味，反而讓自己捲進麻煩或跟不對的人攪和，將注意力放在真正對你有利的人事物上，你的成就才能更上一層樓。

命數4：

性格特質：正向的4號人對目標非常的堅定，重視任何的承諾，一旦答應別人或立下約定，就會堅持到底，你的內心也會非常在意當事人的態度和感受，永遠將對方的感覺放在心裡，會盡最大的努力讓對方滿意。不論是工作還是社交，4號人的原則非常清楚，該怎麼做就怎麼辦，重視成效，給人非常牢靠的安定感，越是正向的4號人就越有能力承擔重任和壓力，能夠突破萬難直到達標為止。

沈嶸老師的提點：建議4號人要學習與時俱進，改變帶來的刺激和陣痛只是一時的，有時過度堅持己見反而容易給人頑固、不知變通的守舊印象。當你懂得適應變化、跟上趨勢，你會成為團隊中重要的基礎力量。

命數5：

性格特質：5號人通常都熱愛自由，充滿冒險精神，不喜歡受紀律與框架限制，活出正向的5號人勇於接受挑戰和新的刺激，能夠不按牌理出牌、隨心所欲的突破既定的規則，甚至願意去開發尚未被發掘的領域，你們常常是團隊中最有氣魄的人，能夠勝任難度較高的任務和挑戰，正所謂「不鳴則已，一鳴驚人」，往往衝鋒陷陣讓事情起死回生的人，都是正向的5號人。

沈嶸老師的提點：雖然5號人有不畏艱難的勇氣，但常有耐心、恆心不足的傾向，建議5號人即使有什麼想做的事，有時也要多顧及別人的感受，過於跳脫常理、善變，反而容易給人不守規矩的印象，不妨先綜合大家的意見再行動，你會因此得到許多好戰友跟你一起打拼。

命數6：

性格特質：6號人感知力敏銳，觀察力細膩、敏感，大多數個性都溫柔體貼。正向特質越活躍的6號人，越擅長處理許多細微、細節的事情，你們在做事上追求完美細緻，具有完美主義的傾向，即使是小事也要求表現到位，如果從事工藝，就會發揮職人精神，能將不起眼之處做到頂尖細緻。正向的6號人還具有圓融的社交手腕，越高段的6號人越能讓人心甘情願的臣服，你們也能藉此得到他人的尊重，達到極高的社會成就。

沈嶸老師的提點：建議6號人要懂得慎選付出的對象，將精力用在真正愛你的人身上，你的付出才會得到好的回應，建立正向的循環，否則關係容易失衡，你也會開始計較你的付出是否有得到回報。另外在做事上要留意過度的完美主義，懂得欣賞他人的優點，才能真正創造雙贏。

命數7：

性格特質： 7號人的人天生就顯得聰明、學習力高超，學習技能相較他人輕鬆許多。性格正向比例越高的7號人擁有鍥而不捨的研究精神，喜歡追求真理和解答，且邏輯清晰、擅長推理，所以往往一開口就非常有說服力。對正向的7號人而言，追求某方面的知識就是你們的樂趣，所以你們通常會是他人眼中某個領域的專業人士。

沈嶸老師的提點：建議7號人把頭腦放鬆，不要陷入「狂想」而鑽牛角尖，很多時候放下懷疑、順著直覺走，反而會過得更輕鬆快樂。另外，只要你永遠保持追求進步的態度，不要輕易滿足現狀，以你的天賦要達到成功並非難事。

命數8：

性格特質：活出高正向性格特質的8號人，往往在社會中坐擁一定的成就，具有領導風範，因為你們對想要實現的計畫非常有毅力，不僅有高明的權謀規劃能力，對執行方式有既定的步驟，會貫徹始終直到達成目標。因為正向8號人制定的計畫總是相當周全，有勇有謀，所以可以多頭進行很多事情。你們擅長從經驗中記取教訓、擷取智慧，擁有優秀的風險承擔能力，也正因如此你們才能爬得更高。

沈嶸老師的提點：建議8號人做事不要太有目的性，因為8號人若走入負向時，易有過度利益主義的傾向，另外也建議你們要對身邊的人開誠佈公，放下對身邊人的防備，不要有太多的隱藏訊息，身邊的人才會願意信任你、成為你的貴人，你才能輕鬆走向成功。

命數9：

性格特質：9號人分為兩種不同高度的面相，一種是心中懷抱崇高的理念和人道主義，具有服務精神，帶多選擇從事高度服務性質的工作；另一種則是地位崇高，且擁有卓越的能力，可以帶給人們正面的幫助，總是扮演他人生命中貴人的角色。正向比例越高的9號人越有透徹的智慧與洞見，遇到事情總能不帶個人偏見的點出癥結點，雖然你們的看法一開始不見得會被認同或接受，但最後事實總是證明你們才是對的，這就是正向9號人的智慧。

沈嶸老師的提點：建議9號人也要務實追求你的舞台和理想，而不是只將焦點放在服務某人或某個群體，只要你願意追求更大的個人價值，自然就能創造更多正向的影響力，反而能幫助更多人。

(中時新聞網)