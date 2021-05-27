中選會今日正式發布公告，「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」等4項公投，將在8月28日(六)舉行投票，但現在台灣疫情緊繃，日程是否調整，中選會表示，目前疫情指揮中心的3級警戒至6月14日，後續會依照指揮中心指示調整。

中選會今日公告全國公投第17至20案，分別為「是否同意核四啟封商轉發電？」、「是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」、「是否同意公投綁大選」、「是否同意中油第三天然氣接受站遷離桃園大潭藻礁海域」。

中選會表示，上述4項公投案，將於7月24日至8月21日辦理公投意見發表會或辯論會，8月8日投票權人名冊完成造冊，8月24日前公告投票權人數，8月28日投票、開票，9月3日前審定投票結果，9月3日公告投票結果。

除上述全國性公投外，新竹市也將在828當日舉行地方公投，公投內容為「是否同意新竹市應訂定，廢汙水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和汙水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」

而828公投是否會因3級警戒而停辦或延後？中選會表示，等6月14日3級警戒屆期後，再視疫情狀況及疫情指揮中心指示依法處理，假設性的問題不適合先予評論。

(中時 )