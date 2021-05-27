台北市長柯文哲妻子陳佩琪質疑國產疫苗沒有第3期實驗，萬一是沒效抗體，除了無法殺死病毒，抗體和抗原（病毒）會結合成「抗原、抗體複合體」在人體內亂竄。柯文哲27日對此回應，有效、沒效的疫苗不至於太離譜差太多，有時候是國際實際問題。

陳佩琪在臉書發文指出，國產疫苗只有2期試驗的結果，說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體的efficiency 呢，這些抗體恐怕不會抗新冠病毒，你給我打什麼病毒的spike protein 抗原，只要不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer的中和抗體，她質疑不能有效對付病毒。

她還提到，國產疫苗沒第3期實驗，萬一是沒效抗體， 哪天真的病毒進來了，除無法殺死病毒外，抗體和抗原（病毒）結合成「抗原、抗體複合體」在人體內亂竄，大家恐怕沒想過有什麼後果。

柯文哲今表示，有效的抗體當然很有用，遇到無效的抗體會更糟糕，當然是發明一個疫苗會發明有效的，不會發明一個無效的疫苗，但有效、沒效也不至於太離譜差太多。

他強調，有時候是國際實際問題，因為美國、歐盟和日本是藥物認證的3個大國家，當然中國也慢慢竄起，台灣為什麼只能代工，因為若要做品牌，合格認證需要大國決定，台灣很難跟它拚，除非我們的疫苗廠可以獲美國認證，如果做得到也認了，但國際現實不太容易。

(中時 )