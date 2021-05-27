國巨庫藏股進度超前再買回229張 執行率逼近四成 17:532021/05/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）公司再進場買回庫藏股229張，累計這一波庫藏股執行以來，國巨已經買回1,527張庫藏股，執行率達38.15％。 國巨公告，再斥資1.07億元買回229張持股，平均買回價位為229元，加上前一波買回的持股，本波庫藏股總計已經買回1,527張，對照4,000張庫藏股的目標，執行率達38.15％。 而庫藏股發威，國巨自本波段低點393.5元反彈以來，幅度已逾二成。 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 (工商 ) #國巨 #買回 #庫藏股 #執行率 #張庫藏股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 穩定股市 國安基金：隨時可啟動 04:102021/05/18 財經要聞 宅經濟發威 遊戲大廠突圍 04:102021/05/18 財經要聞 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 科技股整理過仍是投資主流 11:512021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 要聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 紓困4.0特別預算 可先行動支 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。