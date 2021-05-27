國巨（2327）公司再進場買回庫藏股229張，累計這一波庫藏股執行以來，國巨已經買回1,527張庫藏股，執行率達38.15％。

國巨公告，再斥資1.07億元買回229張持股，平均買回價位為229元，加上前一波買回的持股，本波庫藏股總計已經買回1,527張，對照4,000張庫藏股的目標，執行率達38.15％。

而庫藏股發威，國巨自本波段低點393.5元反彈以來，幅度已逾二成。

(工商 )