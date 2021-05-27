新冠肺炎疫情持續緊張，為加速銀行調整分行營業時間，銀行局局長莊琇媛27日宣布，原先分行改變營業時間，必須事先申請，取得銀行局核准，即日起將改為「備查制」，即銀行考慮到不同區分支機構營業需求與員工安全下，可先調整分行的營業時間，再報金管會備查即可，大幅縮短調整時間。

但莊琇媛強調，銀行調整分行營業時間必須在官網、總行及分行等據點充分公告及告知客戶，不能讓客戶撲空。

現行銀行統一營業時間是早上9點到下午3點半，銀行可考量分行所在地區、來客數等，縮短或改變分行營業的時間，過去是要逐案核准，現在因應疫情緊張，銀行可逕自調整後，報金管會，莊琇媛強調，銀行仍是要有相關調整的依據。

莊琇媛連續三天解釋分行為何不能暫停營業，她強調會針對疫情變動，滾動檢討，隨時都會觀察疫情的變化，與銀行公會聯繫溝通，針對疫情適時滾動檢討，兼顧員工安全與客戶權益。

外界繼香港案例後，又提了新加坡分行在疫情期間亦有關閉，莊琇媛表示，當初是疫情擴散，新加坡政府才決定，關鍵經濟部門等維持營運，其他如學校等機關都關閉，銀行最後只留20％左右的人員在辦公場所，80％是居家辦公，所以部分分行就要關閉，但莊琇媛強調，新加坡當時的狀況「跟台灣目前狀況不太一樣」，不能比照。

(工商 )