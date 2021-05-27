聯德控股-KY（4912）今年資本支出創下歷史新高之後，公司啟動併購，斥資2,000萬元入主關鍵禾芯科技，躍居第一大股東，持股比率攀升至28％。

聯德控股-KY強調，本公司取得被投資方所有產品之銷售、製造及業務之統籌權，本公司擬透過本策略投資案，加強長期集團成長動能。

(工商 )