聯德控股-KY入主關鍵禾芯科技 成第一大股東 17:502021/05/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯德控股-KY（4912）今年資本支出創下歷史新高之後，公司啟動併購，斥資2,000萬元入主關鍵禾芯科技，躍居第一大股東，持股比率攀升至28％。 聯德控股-KY強調，本公司取得被投資方所有產品之銷售、製造及業務之統籌權，本公司擬透過本策略投資案，加強長期集團成長動能。 疫催大陸宅家經濟 料理包好夯 宅經濟發威 遊戲大廠突圍 (工商 ) #聯德控股-KY #關鍵 #入主 #第一大股東 #資本支出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 阻礙防疫的國安醜聞 04:102021/05/18 時論廣場 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 10:012021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《熱門族群》訂單助威營運 德微、虹揚-KY奮勇衝 12:002021/05/18 財經 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 財經熱門新聞 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 要聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 紓困4.0特別預算 可先行動支 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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