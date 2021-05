智崴資訊(5263)進軍全球飛行劇院市場,位於美國加州樂高樂園(Legoland California Resort)內、由智崴所打造的Master of Flight飛行劇院,27日開幕,而英國境內首座飛行劇院,位於溫莎(Windsor)樂高樂園內,也即將在29日揭幕,主題更是以Flight of the Sky Lion全新電影內容,讓遊客與神秘美麗的天空之獅,展開驚奇的飛行冒險。

智崴27日表示,隨著世界各國的觀光旅遊產業逐漸復甦,自今年4月起,智崴在越南、哈薩克、中國大陸、日本、丹麥、美國、以及英國的飛行劇院、大型體感遊樂設備,都已陸續完工開幕。

智崴說,今年4月下旬,越南最大主題樂園富國島珍珠樂園(VinWonders Phu Quoc),的環景式動感劇院正式開幕,以阿拉丁神燈故事中的魔毯,帶領遊客前往神燈的奇幻世界。

接著,智崴首度插旗的哈薩克歷史旅遊古都突厥斯坦(Turkestan),開幕中亞第一座飛行劇院,讓前來體驗的遊客,化身中世紀絲路商隊的旅人,在超過20米的巨型球幕當中,飛越哈薩克的歷史神話。

智崴表示,上週三,智崴在日本東京所打造的第二座飛行劇院,也盛大開幕,此一飛行劇院坐落於東京近郊的大型主題樂園,最大亮點是以日本知名怪獸電影IP作為主題。

智崴說,樂高樂園系列在歐美地區的飛行劇院,也紛紛在5月下旬開幕,包括上週,也就是5月21日,北歐第一座飛行劇院、位於丹麥比隆(Billund)樂高樂園(Legoland Billund Resort)內開幕,以及27日開幕的加州樂高樂園飛行劇院、29日即將開幕的英國溫莎樂高樂園飛行劇院等。

智崴表示,2020年由於疫情衝擊,造成部分專案延宕,今年預計將會有超過20套飛行劇院、以及大型體感遊樂設備,陸續完工認列營收。

智崴指出,世界各大主題樂園陸續在各地重新開幕,並且期望重新開幕之際,有吸睛的遊樂設備做為新話題,為此,智崴的研發團隊自2019年底起,便持續投入大量資源挹注於產品研發,打造更多元的體感遊樂設備,以因應疫情後客戶各式各樣的需求,提供最適切的產品與解決方案。

包含全新開發的8K LED球幕飛行劇院,將帶來10倍以上的亮度提升及8K解析度的超高畫質,給體驗者有更清晰、更身歷其境的高端娛樂體驗,智崴說,此項研發產品,也在去年底順利接獲海外訂單,至於個人化賽車模擬器,也已在今年出貨至越南的主題樂園,顯見多元化的產品線策略,符合後疫情的市場需求,進而提高市場滲透率。

(工商 )