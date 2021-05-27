智崴資訊（5263）進軍全球飛行劇院市場，位於美國加州樂高樂園(Legoland California Resort)內、由智崴所打造的Master of Flight飛行劇院，27日開幕，而英國境內首座飛行劇院，位於溫莎（Windsor）樂高樂園內，也即將在29日揭幕，主題更是以Flight of the Sky Lion全新電影內容，讓遊客與神秘美麗的天空之獅，展開驚奇的飛行冒險。

智崴27日表示，隨著世界各國的觀光旅遊產業逐漸復甦，自今年4月起，智崴在越南、哈薩克、中國大陸、日本、丹麥、美國、以及英國的飛行劇院、大型體感遊樂設備，都已陸續完工開幕。

智崴說，今年4月下旬，越南最大主題樂園富國島珍珠樂園(VinWonders Phu Quoc)，的環景式動感劇院正式開幕，以阿拉丁神燈故事中的魔毯，帶領遊客前往神燈的奇幻世界。

接著，智崴首度插旗的哈薩克歷史旅遊古都突厥斯坦（Turkestan），開幕中亞第一座飛行劇院，讓前來體驗的遊客，化身中世紀絲路商隊的旅人，在超過20米的巨型球幕當中，飛越哈薩克的歷史神話。

智崴表示，上週三，智崴在日本東京所打造的第二座飛行劇院，也盛大開幕，此一飛行劇院坐落於東京近郊的大型主題樂園，最大亮點是以日本知名怪獸電影IP作為主題。

智崴說，樂高樂園系列在歐美地區的飛行劇院，也紛紛在5月下旬開幕，包括上週，也就是5月21日，北歐第一座飛行劇院、位於丹麥比隆（Billund）樂高樂園(Legoland Billund Resort)內開幕，以及27日開幕的加州樂高樂園飛行劇院、29日即將開幕的英國溫莎樂高樂園飛行劇院等。

智崴表示，2020年由於疫情衝擊，造成部分專案延宕，今年預計將會有超過20套飛行劇院、以及大型體感遊樂設備，陸續完工認列營收。

智崴指出，世界各大主題樂園陸續在各地重新開幕，並且期望重新開幕之際，有吸睛的遊樂設備做為新話題，為此，智崴的研發團隊自2019年底起，便持續投入大量資源挹注於產品研發，打造更多元的體感遊樂設備，以因應疫情後客戶各式各樣的需求，提供最適切的產品與解決方案。

包含全新開發的8K LED球幕飛行劇院，將帶來10倍以上的亮度提升及8K解析度的超高畫質，給體驗者有更清晰、更身歷其境的高端娛樂體驗，智崴說，此項研發產品，也在去年底順利接獲海外訂單，至於個人化賽車模擬器，也已在今年出貨至越南的主題樂園，顯見多元化的產品線策略，符合後疫情的市場需求，進而提高市場滲透率。

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