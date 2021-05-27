根據美國最新的CPI消費者物價指數，有大量數據顯示通膨短暫升溫的現象，但富達國際表示，現在判斷通膨是否會持續可能還過太早。

今年2月中旬，美國5年損益兩平通膨率（市場針對未來2021-2026年間的5年預期平均通膨率）超過未來5年之5年通膨交換合約之預期通膨率（市場對其後2026-2031年間的5年之預期平均通膨率），富達國際表示，這代表債券投資人認為接下來5年的通膨率會高於其後5年的通膨率。更有趣的是，2月中旬至今，5年損益兩平通膨率已微幅上升，但通膨交換合約之預期通膨率仍徘徊在2.5％左右，也就是說，債市仍認為未來5年平均通膨率僅係暫時性上升。這樣的看法切合實際嗎？

富達國際多重資產投資總監Stuart Rumble表示，根據美國最新的CPI消費者物價指數，的確有大量數據顯示通膨短暫升溫的現象。例如，服務業受惠於經濟重啟，像航空、飯店及休閒娛樂業者都繳出優於預期的業績；供給問題導致汽車價格大幅上漲；同時，一般來說價格較為僵固的租金，現在仍處於低於疫情前水平等。在通膨進入一個新的穩定狀態前，預計物價會進一步上升，但究竟通膨率會來到什麼水準呢？

Stuart Rumble說，2022年期中選舉或四年後的下次總統大選後的政治變局，有可能導致國會分裂，從而阻礙進一步的刺激措施。長期且持續的通膨通常會跟著經濟供需結構性失衡而出現，最明顯的例子是勞動力短缺導致工資價格螺旋攀升。即使目前尚無足夠證據顯示未來會出現相關問題，但是通膨有時很難捉摸，光是預期價格升高就可能導致反饋迴路，進一步刺激通膨。

Stuart Rumble進一步表示，美國聯準會政策的變化以及各界認定其對通膨的立場，都會影響這波通膨持續時間，因為畢竟通膨牽涉到政策的選擇。聯準會認為，比起各界根深蒂固地以為經濟陷入通膨減緩或甚至通貨緊縮，通膨預期升高相對較容易處理。但債券市場仍然深信聯準會有能力管理通膨預期，每一次通膨意外升溫都將是對聯準會的考驗，包括對於其所提出的平均通膨目標及所謂的「暫時性」通膨的說法等，是否夠明確且值得信賴，也因此可預期美國公債殖利率的波動將會加劇。

因此，富達多重資產投資組合經理人團隊對於美國10年期公債殖利率保持中立看法，且對於其核心配置觀點針對美國抗通膨債券（TIPS）的立場也轉向中立。

(工商 )