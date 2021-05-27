包含美國在內的多國代表在世衛大會(WHA)上繼續呼籲對新冠病毒起源進行更深入的調查，美國代表強調「今年初的調查並未得出結論」，一些參與該調查的專家也說，新一波的調查能有助於瞭解新冠病毒的起源。

《德國之聲》指出，美國和其他25國代表呼籲，今年初世衛專家團隊前往中國進行的考察尚未有結論，世衛應該繼續解開新冠病毒最初如何在人類之間傳播的謎團。美國代表科寧迪克 (Jeremy Konyndyk)表示，「我們強調對新冠病毒起源進行全面與專家主導的調查的重要性。」

參與這項呼籲的澳大利亞丶日本、英國和葡萄牙等國家都強調說，調查方面必須取得更多進展，並以專家為主導並以堅實的科學為基礎。專家說，確認新冠病毒如何開始傳播對於防止未來類似傳染病的爆發非常關鍵。

今年初前往武漢進行調查的國際專家小組和他們的中國同行在一份拖延已久的報告中，並未針對新冠病毒起源得出明確結論。報告提出，病毒通過動物從蝙蝠傳到人類是最可能的情況，而從實驗室洩漏的理論是「極不可能的」。報告發佈後，世衛組織負責人譚德塞認為，所有的理論都還在討論階段。世衛專家小組的調查和報告因此遭受各界批評，除了缺乏透明度，也沒有對病毒從實驗室外泄的理論進行更深入的評估。

有些國家呼籲有權重新界定調查重點的世界衛生大會應該決定病毒起源調查下一階段的細節。但是由於議題具有很高的外交敏感度，所以世衛大會的議程上並沒有立即出現相關的決議。

主導美國新冠疫情防治的免疫學家佛奇近日公開表示，他「沒有被說服」新冠病毒是自然出現的，同時也鼓勵國際社會對新冠病毒的起源進行進一步調查。陸媒《央視》質疑，佛奇去年5月受訪時曾稱新冠病毒是人為製造的說法是陰謀論，也不理解佛奇後來為何突然改變說法。

今年初曾與世衛專家小組一同到武漢考察的荷蘭病毒學家庫普曼斯 (Marion Koopmans) 25日表示，第二階段的調查可能有助於專家收集與新冠病毒起源的有關的資訊，但相關的考察應與北京提供的任何資訊分開審核。

(中時新聞網)