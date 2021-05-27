華爾街女股神伍德（Cathie Wood）以其破壞性創新的投資策略聞名全球，旗下基金的投資高回報也引發市場關注，但選股精準如伍德這般，也有失手的一天；據外媒報導，伍德旗下方舟太空探索ETF（ARKX）已將太空旅遊企業維珍銀河（Virgin Galactic）持股盡數出脫，但過沒多久維珍銀河股價大反彈，伍德也因此錯過了這次的暴漲。

ARKX於3月30日IPO不久後，即買進維珍銀河約22萬股，價值約700萬美元左右，而如今維珍銀河只占ARKX最小的倉位。

維珍銀河於2月時，創下了每股60美元的歷史新高，然而因為測試程序和商業航班延誤，以及該公司董事長帕利阿皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）、創辦人布蘭森（Richard Branson）接連拋售持股，股價隨之一路狂洩。

據《CNBC》報導，維珍銀河股價跌至23美元時，方舟於4月20日將ARKX中維珍銀河的持股幾近減持了一半，緊接著於5月幾乎拋售維珍銀河全部的持股，當時維珍銀河股價約每股15美元；隨後於周二（25日）將其所剩的持股全數出售。

該報導稱，在亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff bezos）的太空企業藍色起源（Blue Origin）宣布計畫，將於7月20日發射首次載人太空旅遊的火箭後，維珍銀河應聲小幅下跌；瑞士銀行也發出警訊，維珍銀河可能會隨著太空行業競爭愈發激烈，而失去優勢。

不過值得一提的是，在多次推遲飛行測試後，維珍銀河已於上周末正式完成測試，維珍銀河股價谷底反彈，周一（24日）股價大漲約27%，收在26.92美元；昨（27日）上5.55%，以27美元作收。

隨著維珍銀河成功執行測試後，股價的回升也再度引發市場關注，Canaccord分析師赫伯特（Ken Herbert）於26日發表研究報告，將維珍銀河給予「買進」評等，以及35美元的目標價，報告中提到，全球太空旅遊市場規模有望達到80億美元，不過該產業的進入門檻較高，維珍銀河依舊佔優勢地位。

(中時新聞網)