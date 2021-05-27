員林市公所正式發公文給彰化縣政府要求縣府向中央單位爭取開放地方政府購置疫苗。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

員林市公所正式發公文給彰化縣政府要求縣府向中央單位爭取開放地方政府購置疫苗。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美表示，中央採購疫苗如果有困難，建議開放讓企業可以有管道合法採購疫苗，藉由民間的力量一起來防疫。（吳敏菁攝）

疫情延燒，疫苗不夠打，迫切需求聲浪燎原，彰化縣王惠美27日再度發聲，表示疫苗問題專業，期待中央能夠即時快速、取得國際認證和足夠的量給國人抗疫，中央如果有困難，也應該即早讓企業、地方政府一起努力，以最快的方式取得終結這場戰役的疫苗。王惠美並透露已經有1條通路進行相關聯繫，只要能機會進口，彰化縣絕對有機會。

王惠美25日已透過中央召開全國防疫視訊會議連線，要求開放企業可以有管道合法採購疫苗，藉由民間的力量一起來防疫。27日彰化縣政府收到員林市公所的正式公文，懇請縣府向中央單位爭取開放地方政府購置疫苗，供民眾施打。還有製造海報，「人命關天、疫苗優先、政治放一邊，彰化加油！」

王惠美表示，鄉親的聲音都聽到了，疫苗是控制疫情減緩擴散的最佳解決方法，為了守護彰化鄉親，彰化縣政府會採取任何可行的方式爭取疫苗，盼中央重視地方民意，看到人民對疫苗的迫切需求，用最快的方式採購到合法且有國際認證的疫苗，也再次建議中央開放讓企業可以有管道合法採購疫苗，藉由民間的力量一起來防疫。

AZ疫苗第二批將撥給彰化縣6500劑，彰化縣衛生局長驗葉彥伯表示，彰化縣列冊醫護、醫事人員和警消等第一線人員共2萬5000人，以接種率8成來計算，彰化縣第一波收到疫苗已經施打4成，還缺4成，約1萬多劑，第二批抵達疫苗還是不夠，仍優先安排醫護、警消等防疫第一線人員施打。

(中時 )