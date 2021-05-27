疫情延燒，疫苗不夠打，迫切需求聲浪燎原，彰化縣王惠美27日再度發聲，表示疫苗問題專業，期待中央能夠即時快速、取得國際認證和足夠的量給國人抗疫，中央如果有困難，也應該即早讓企業、地方政府一起努力，以最快的方式取得終結這場戰役的疫苗。王惠美並透露已經有1條通路進行相關聯繫，只要能機會進口，彰化縣絕對有機會。
王惠美25日已透過中央召開全國防疫視訊會議連線，要求開放企業可以有管道合法採購疫苗，藉由民間的力量一起來防疫。27日彰化縣政府收到員林市公所的正式公文，懇請縣府向中央單位爭取開放地方政府購置疫苗，供民眾施打。還有製造海報，「人命關天、疫苗優先、政治放一邊，彰化加油！」
王惠美表示，鄉親的聲音都聽到了，疫苗是控制疫情減緩擴散的最佳解決方法，為了守護彰化鄉親，彰化縣政府會採取任何可行的方式爭取疫苗，盼中央重視地方民意，看到人民對疫苗的迫切需求，用最快的方式採購到合法且有國際認證的疫苗，也再次建議中央開放讓企業可以有管道合法採購疫苗，藉由民間的力量一起來防疫。
AZ疫苗第二批將撥給彰化縣6500劑，彰化縣衛生局長驗葉彥伯表示，彰化縣列冊醫護、醫事人員和警消等第一線人員共2萬5000人，以接種率8成來計算，彰化縣第一波收到疫苗已經施打4成，還缺4成，約1萬多劑，第二批抵達疫苗還是不夠，仍優先安排醫護、警消等防疫第一線人員施打。
(中時 )
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