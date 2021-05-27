全台進入防疫三級警戒，影響餐飲業的業績，不過在此同時仍然有餐飲業者持續徵才，在疫情下爭取轉型，其中擁有吃到飽品牌的「樂多多集團」，旗下吃到飽品牌「饌和牛」，針對疫情期間的消費屬性和需求，特別設計僅需150元的外帶個人即食鍋物「饌一小鍋」，除了迎合市場的需求，也替集團接下來的個人和風鍋物品牌試水溫。

為了照顧同仁生計，集團董事長林少鈞也宣布，若集團同仁在工作場合中染疫，暫時無法工作，集團將全力協助，每個月提供3萬元薪資，直到身體康復，可以重返工作崗位；如果病情嚴重到影響生計，同樣是每個月給薪3萬元，將動用自己每年捐出來的董事長年薪，來照顧因病無法工作的同仁一輩子。

同樣為員工生計著想的，還有「燦坤3C」，為了守護員工健康並國內疫情的穩定控制，為近2700位員工投保疫苗險，第1階段為全體員工投保COVID-19疫苗險1年期保單，第2階段會在政府開放自費疫苗後全面實施，支付全額疫苗接種費用，讓員工施打第1劑COVID-19疫苗，保護好員工健康，讓顧客安心在門市購物消費。

「燦坤3C」現階段更添購3000個醫用隔離防護面罩，提供門市人員、物流安裝人員及各原廠駐店協銷人員配戴，完善防疫措施，給予消費者全方位的安心購物環境。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情的衝擊下，更能看幸福企業對同仁的照顧與用心，用心對待同仁的企業更值得共同打拼，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長。1111人力銀行「找工作送1萬」活動，只要起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)