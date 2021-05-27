國發會今公布4月景氣燈號續亮代表景氣熱絡的「紅燈」，是自今年2月以來的第3顆紅燈，綜合判斷分數較上月增加1分、達41分，創1987年5月以來新高；不過，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，領先指標已微幅下滑，終止連11個月的上揚。

隨5月中旬疫情升溫，吳明蕙預估，將衝擊內需消費動能，5月綜合判斷分數恐將下滑，後續發展仍須審慎關注，並妥為因應。

國發會報告指出，9項構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分；其餘8項燈號不變；領先指標已微幅下滑，同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

而疫情衝擊內需，國發會指出，包括展覽、休閒、餐飲、零售、觀光以及住宿等產業都受到影響，將影響到5月綜合判斷分數。

國發會表示，4月整體經濟表現續呈強勁，除因疫情影響致去年同期基期較低外，主因新興科技應用需求續強，以及傳產貨品需求持續回升，且連續假期帶動消費買氣，4月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

展望未來，近期疫情升溫，影響內需消費相關產業，為減緩衝擊，行政院已通過追加2100億元紓困預算，以協助艱困產業及受影響勞工度過疫情衝擊。

由於國內生產製造活動持續，且隨主要經濟體推出振興經濟方案，有助推升全球經濟復甦力道，我國出口動能可望續溫；投資方面，半導體相關供應鏈持續發展高階製程，公共建設計畫亦加速執行，均有助提升國內投資動能。

(中時 )