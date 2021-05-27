每個人在朋友心中的形象都不同，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，處女座、天秤座、獅子座的人偶像包袱最重，即使在好友面前也無法接受自己出糗，而水瓶座、白羊座、雙魚座的人則完全相反，他們會放飛自我，絲毫不在乎旁人的眼光。

【偶像包袱重】

▍第三名、處女座

處女座很注意細節，在他們的內心深處，藏著一把衡量細節的尺，對各項事物都有不可打破的原則，期望自己在任何人面前的表現都是完美、無懈可擊的，就連與親近的朋友見面，他們都會亮麗出席，深怕一不小心毀了自己在朋友心目中的形象。

▍第二名、天秤座

天秤座天生具有獨特審美觀，追求著與眾不同的氣質，所以他們會很認真打扮，從服裝、鞋子、配件到臉上的妝容都下足苦心，一旦和別人撞衫或撞包就會把東西從此收進衣櫃，也不會和感情深厚的好友們買姐妹裝，偶像包袱超重。

▍第一名、獅子座

獅子座個性超自戀，對自己極度有自信，因此他們會在舉手投足間遵循時下偶像走的路線，認為要給予粉絲一些福利，不僅愛耍帥，還很會展現紳士禮儀，為的就是要表現出自己的王者風範。一旦有人稱讚他，他就會因此開心一整天。

【放飛自我】

▍第三名、水瓶座

水瓶座擁有不按牌理出牌的個性，加上跳躍式思考的腦袋，與朋友之間的思考模式很容易不在同一個頻率上，相處下來顯得有點雞同鴨講，因此他們維持朋友情誼的方式，就是在聚會中默默孤芳自賞，偶爾語出驚人，炒熱現場的氣氛。

▍第二名、白羊座

白羊座個性率直，不擅長偽裝，想哭的時候絕對不勉強自己假笑，也不會說場面話，喜形於色的特質讓白羊座能輕易表達出自己的需求，少走一些冤枉路，如果身邊有直來直往的白羊座朋友，記得別跟他賭氣。

▍第一名、雙魚座

雙魚座天性天真浪漫，十分做自己，加上他們骨子裡有變色龍的特質，不會把自己限制在任何特定的形象中，也很明白自己在什麼樣的場合要說哪些話、做哪些事，千變萬化又神秘的性格總讓人猜不透。

(中時新聞網)