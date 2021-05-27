相對於正在走過疫情的先進國家，台灣的不動產業才要迎著更嚴峻的疫情衝擊！中華信評27日指出，台灣官方呼籲民眾待在家中、並避免不必要的戶外活動，多數商店、餐廳、娛樂服務場所均在未來數週面臨來客量大幅減少的情況，與一年前的第一波新冠肺炎疫情相較，台灣以零售資產為主的不動產公司營收，恐將在今年5、6月面臨更嚴重的萎縮。

中華信評分析師董瑾指出，中華信評預測，未來一至兩個月台灣以零售資產為主的不動產公司，相關營運現金流量將急遽下滑，「未來的四週期間，北台灣購物中心營收的下滑幅度，恐將高達 90%。」

此波疫情受創最深的不動產公司，中華信評評估，將會是採取抽成租金收入占比較高者，即依租戶銷售額計算租金收入的不動產公司。另外，若租戶面臨財務壓力並要求調降租金，則固定租金亦可能會面臨壓力。

以零售資產為主的不動產公司，部份已包含在台灣REITs商品之中，如樂富一號不動產投資信託基金(樂富一號)。中華信評預測，樂富一號2021 年的 EBITDA 產生能力將較去年同期下滑 8％至 12％，一改中華信評先前預期今年大致與去年持平的觀點。

董瑾分析，此項評估改變是因該基金營收集中度偏高，有 45％～50％營收來自於桃園台茂購物中心。而該購物中心逾八成的租金收入為抽成租金，亦使該基金面臨銷售額的波動風險。 此外，台北金融大樓亦有相類似情況，中華信評認為，台北金融大樓與樂富一號可能會在2021年觸及其評等下調門檻。

不過，在官方全力投入下，疫情終能獲得控制。中華信評認為，目前的狀況僅為暫時性的逆風情勢，且與去年的第一波新冠肺炎疫情相較，營運復甦的能見度較為明確。民眾對於病毒現在也有更深入的認識，且業者已自疫情在去年對消費者造成的影響中汲取了經驗。而且今年下半年推出的國產疫苗，以及正在進口的國外疫苗，將在未來數個月內運抵台灣，疫苗接種速度應會加快。

中華信評指出，疫苗接種率的快速提高，應有助於防範未來大規模的疫情爆發，若是疫情三級警戒能在6月底結束，應可為零售業者帶來希望。在前述情境下，中華信評預測，社交距離限制鬆綁將在 7、8月帶動銷售額逐漸恢復，台北金融大樓與樂富一號的財務指標將仍可能在 2022 年時恢復至與其目前評等等級相當的水準。

(工商 )