各行各業飽受疫情衝擊，資訊產業反倒屹立不搖，甚至因宅經濟發燒，前景持續看好，吸引不少非本科生跨域求職。有位網友是生物工程系出身，畢業後的7年間，曾擔任補習班老師、保險電話行銷專員、房仲業秘書等職務，沒有任何一項與科技業沾得上邊，卻透過主動積極的學習與面試態度，如願成為軟體工程師，她將自身經驗分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供同樣擁有轉職念頭的求職者參考。

這位網友畢業於生物工程系，曾從事補習班老師、保險電話行銷專員、房仲業秘書等職務，無論是學歷背景或工作經驗，都與科技業八竿子打不著的她，因決心轉職而報名線上課程，以軟體工程師為目標，展開從零學習程式語言之路。跟隨線上課程的進度，她每日下班後平均學習4~6小時，並參與讀書會，每周進行至少2題leetcode或kata演算法練習。

在每次面試之前，她會視該職務的工作需求，針對可能出現的問題撰寫筆記，也會上網查看他人分享的面試經驗，並將其中提到的問題一併記錄在筆記中。而在面試之後，她也會將當下回答不出來或不夠好的問題記錄下來，並寫出更好的答案，若有時間的話，還會整理至部落格，透過與他人分享的過程，更清楚地審視自己是否仍有不夠了解的地方。

因是非本科系出身，被拒絕的機率其實不小，但只要有面試的機會，她都以正面心態看待，在時間成本允許之下，將每次面試視為「一種交流與學習」，像是某次的面試，主考官告知她其實已找到適合的人選，但來不及通知她，並說可與她交流30分鐘，或想直接離開亦可，她選擇留下來，與對方進行了一次白板面試練習，也請對方針對履歷給予意見。透過汲取每位主考官的建議，她得知需要加強學習的地方，最終也順利獲得Offer。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想進入搶破頭的科技業，除了本身技能的精進之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，協助面試者瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)