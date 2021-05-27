現在全國學校都在停課、改為線上教學，台北市教育局、均一教育平台和北一酷課師一起合作，即日起提供每週高中線上直播課表，在均一平台上，善用台北酷課雲等資源學習，任何高中師生在任何地方都能使用，全部免費。

台北市政府教育局表示，這次停課確實已造成教學現場的改變，尤其是教師對線上教學的認知從過往虛幻的名詞，變成眼前真實的動詞，大家被迫成為簡報大師、影音達人、視訊直播等，過去至少要花10年培訓的數位能力，在短短幾天內變成老師的日常生活。

北一女中陳智源校長的觀察，台北市的老師摸索出許多新方法，包括依據課表時間進行直播視訊；預錄影片先請學生自學，上課時進行視訊會議討論；有的是使用酷課雲、均一、Google Classroom等線上學習平台，組織學習單元、發送教材、指派作業或主題討論；進行線上同步與非同步的混成教學。

為幫助高中老師利用網路資源進行線上教學，「北一酷課師」團隊發起統整式線上課程，號召臺北市熱血教師，推出線上課程程指引，第一波推出高一、高二的數學、物理、化學、歷史、地理、國文、音樂、地科、公民等科目，並搭配臺北酷課雲、均一教育平台建立班級功能，課後指派學習任務，共同幫助全國高中生學習不中斷！

此外，為協助老師們順利進行遠距教學，全球視訊與教育解決方案品牌ViewSonic自5月17日起啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，於ViewSonic創新教室、每天晚上7點開始，邀請專業講師分享遠距教學實戰經驗。

ViewSonic表示，這項直播課程包括教導老師如何和學生進行分組互動、如何運用Microsoft Teams、Google Meet進行同步教學，以及針對幼兒學習、在台美語外師等特定主題說明。此外，更即時回覆老師的線上提問，協助老師解決各種遠距教學難題。欲回顧過往「每晚七點停課不停學」課程請參考ViewSonic創新教室Youtube頻道。

同時，ViewSonic說，以學校名義申請myViewBoard學校版，全校師生即可長期免費使用，若教師於6月30日前完成申請myViewBoard個人進階版，也可延長免費使用一年。

(中時 )