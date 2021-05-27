發生在25日的河南省淅川縣丹江孔雀谷景區兩隻老虎咬死飼養員出逃遭擊斃事件。事後公安、林業、旅遊、紀監委等聯合調查組，對人工馴養野生動物和安全生產，進行專項檢查、整治。澎湃新聞報導，除了被咬死的飼養員，附近還有一目擊者發現，「一隻老虎就在自己3米遠處，叼著一隻鴨子瞪著自己」。「跑也不是，不跑也不是」，只能直瞪瞪盯著老虎，慢慢往後退脫險。

澎湃新聞報導，孔雀谷一名要求匿名的知情人士說，5月25日上午8點半多，他在景區檢查虎圈前的野豬圈前查數時，突然聽到受害人老虎飼養員賈某大喊：「老虎跑出來了！」再一看，一隻老虎就在自己3米遠處，叼著一隻鴨子瞪著自己。賈某某則在20米開外。

該知情人士嚇得一哆嗦，因為培訓過，知道對人工馴養的老虎，只要手拿棍子，老虎就會害怕離開，他四下尋找，找不到棍子。「跑也不是，不跑也不是」，他知道不能背對老虎，只能也直瞪瞪盯著老虎，慢慢往後退。幸運的是，老虎只瞪著他但未追趕。

該知情人士說，他退到5、6米外的台階處，發現老虎沒看自己了，「馬上一口氣跑開了」。

他說，向上報告後，員工疏散，禁止所有遊客進入。此後，他駕車和同事闖到虎圈附近，發現賈某已渾身是血，躺在草叢裡，老虎還圍著賈某轉圈。隨後，同事也開車過來，大家拿著棍子，驅防老虎，將已昏迷的賈某抬上車，緊急送到醫院，醫生說已生命垂危。

當時，出籠的兩隻老虎被控制在孔雀谷內，相關人員攜帶吹管麻醉槍趕赴現場，但根本無法接近老虎。抓捕人員又嘗試用麻醉藥餵公雞做誘餌，但多次誘捕均未果。之後抓捕人員又請來專業馴獸師，但也只有嘴吹麻醉針的辦法，且在5米內才有效，因擔心馴獸師人身安全，抓捕人員放棄了此辦法。過程中，老虎變得十分狂燥，有明顯攻擊人傾向，一旦老虎跑到山林裡，將大大增加抓捕難度。周邊又有村落，距離縣城僅6公里，老虎一旦跑到居民區或縣城，後果不堪設想。緊急情況下，上級批准後，決定擊斃老虎。

據指出，景區3隻老虎都是人工馴養的孟加拉虎，其中2隻是2019年底、1隻是今年2月引進，只是展覽不演出。虎圈經過專業設計，分為內圈和外圈。內外圈間閘門，可在虎圈外操作。無論餵養還是打掃，都可以隔離操作。如果按規範操作非常安全。「他（飼養員）打掃完外圈後，出來時沒有鎖外圈門，卻把內圈和外圈間的柵欄打開了。老虎從內圈到外圈後，直接就跑了出來。」

(中時 )