疫情嚴峻改變醫院原有看診模式，一名癌末阿嬤因情況危急，送往童綜合醫院要住院，在等待PCR篩檢結果長達10個小時，就停止呼吸，眼角滲出一滴淚珠，一旁兒子非常難過。急診部主任魏智偉27日po文表達說，「疫情雖拉開人與人的距離，但溫度還是可以傳遞」。

魏智偉昨天在臉書po文表示，一個癌末的婆婆因疫情，還在等待採檢報告，一旁只能一個兒子陪伴，漸漸她在急診呼吸心跳停止，我請兒子跟她說說話，道別、道謝、道愛，我幫婆婆蓋蓋被子，忽然發現早已離開的婆婆眼角滲出淚水，兒子問我：「媽媽很痛嗎？」我說：「她一點都不痛，只是捨不得你們。」

魏智偉指出，目前疫情嚴峻，也改變了醫院原有的看診模式，醫病之間多了層層保護，似乎是有了距離，但醫護對病人的照顧是沒有改變，疫情雖然拉開了人與人的距離，但是溫度還是可以傳遞。

魏智偉表示，由於目前為防疫期間，住院患者要先PCR篩檢，陰性者才可以入住，而在等待過程當中，安排阿嬤在急診室一處舒適空間等待，但因阿嬤狀況不佳，等了10多小時後，仍不幸離世。

魏智偉臉書「最後的眼淚」阿嬤的畫面，也引起許多人感傷及感動，令人看了相當難過，紛紛留言回應。不過，魏智偉向院方表示，臉書的阿嬤滲淚照片是很久之前他拍的另一位阿嬤，並非該事件本人。

(中時 )