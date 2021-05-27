新北市中和某電業公司傳出員工確診，因尚未接獲衛生單位匡列，老闆竟要求員工照常上班趕貨；新北市府今下午4時舉辦防疫會議，新北市勞工局長陳瑞嘉回應，若有勞工因擔心疫情要求請假，雇主不得拒絕，否則可依《勞基法》裁罰2萬到100萬元。
新北市衛生局長陳潤秋則說，照理說民眾篩檢後驗出確診，有時醫院會比衛生局早一步先發簡訊通知，衛生局接獲中央通報後也會立即聯絡確診者，展開疫調並匡列相關接觸者，相關資料都在法傳系統上查得到，雇主不得強制要求上班，若有將依《勞基法》裁罰。
(中時 )
新北市中和某電業公司傳出員工確診，因尚未接獲衛生單位匡列，老闆竟要求員工照常上班趕貨；新北市府今下午4時舉辦防疫會議，新北市勞工局長陳瑞嘉回應，若有勞工因擔心疫情要求請假，雇主不得拒絕，否則可依《勞基法》裁罰2萬到100萬元。
新北市衛生局長陳潤秋則說，照理說民眾篩檢後驗出確診，有時醫院會比衛生局早一步先發簡訊通知，衛生局接獲中央通報後也會立即聯絡確診者，展開疫調並匡列相關接觸者，相關資料都在法傳系統上查得到，雇主不得強制要求上班，若有將依《勞基法》裁罰。
(中時 )
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