疫情蔓延，休閒娛樂場所必須停止營業；一家養生館門口公告停業，後門卻掛「按摩請按電鈴」告示牌，還提供外送服務，集集警分局埋伏跟監，在旅社逮獲2對男女，都依法送辦。

集集警分局組成專案小組，針對轉型「外送多元營業」店家，以偵辦重大刑案的方式，及科技偵查技巧，26日晚間發現業者外送按摩小姐至旅社方式營業，於是一路跟監至旅社，當場查獲2對男女到案，全案於偵訊消費者、違法業者、業主、現場執業人員等人後，依違反《傳染病防治法》移送主管機關分別裁罰，同時建請縣府主管單位斷水斷電，勒令停業。

集集警分局長張澤銘呼籲，警察機關執法不因疫期而有假期，為杜絕防疫漏洞，對於違反防疫相關規定業者加強查緝，函請主管機關裁罰，全力淨化社會治安，加強防疫作為，業者切勿心存僥倖心態，確實遵守防疫規定，共同守護國人健康。

建設處長李正偉表示，針對公告禁止營業的八大等高風險行業稽查結果，已開罰2家違規營業業者各30萬元，分別是草屯一家養生館及埔里鎮一家夾娃娃店，縣府聯合稽查小組會持續查察，若再查獲違規將再罰30萬元，並同步斷水幾電，絕不寬貸。

(中時 )