臺泰雙向往來人次及兩國互相投資金額雙雙創下新高！學優而仕的中華民國僑務委員會委員長童振源，駐泰期間透過哪些具體策略，成功推動「新南向」？

返臺後，毅然辭去終身教職轉任僑委會委員長，他又將走出什麼不一樣的路？

僑委會委員長童振源，推出新書「打造僑務工作4.0」，自述駐泰期間及僑委會任內迄今的歷程，分享「數位科技」結合「機制整合」如何以有限資源、發揮最大能量的寶貴經驗！

長年在政大授課的童教授，人生第一次來到泰國這個「微笑國度」，竟然就是擔任中華民國駐泰國大使，學者從政，童振源駐泰1000多天，又帶回什麼寶貴經驗呢？

他發現，唯有尊重當地文化，推出切合在地需求的政策，才能真正打造互惠利基，而影視節目與歌曲是臺泰共同的話題，文化軟實力零距離凝聚兩國民情，尤其僑胞力量無限大，外交無黨派，結合各界力量的實惠合作，有效外交突圍！

他更做到臺泰雙向往來人次及兩國互相投資金額雙雙創下新高、設立數位一站式服務、建構數位平臺，匯聚巨大能量與資源、運用網路社群，多面向行銷臺灣的教育、觀光與醫療，推動新南向！

在駐泰工作交出亮眼成績單後，他也做出重大決定，由泰國返回臺灣，辭去終身教職，毅然扛下僑委會委員長的挑戰，童振源進一步以他駐泰時期的公眾外交經驗，彙集國內資源，推動僑務升級！

新時代，新思維，童振源從實務經驗具體分享如何透過「數位科技」加上「機制整合」，以有限的資源，發揮最大的能量，讓臺灣走出去！

童振源自述：數位外交是透過數位科技方式達成外交目標。駐泰3年期間，我建立14個單一數位聯絡窗口、搭建13個數位整合平臺、提供在地服務與跨域鏈結，同時透過設立短網址（Taiwan-Thailand.Net）與設立專頁（例如臺泰教育平臺：Edu.Taiwan-Thailand.Net）擴大行銷與推廣效益。

在駐泰工作交出亮眼成績單後，童振源毅然扛下僑委會委員長的挑戰，進一步以他駐泰時期的公眾外交經驗，推動僑務升級！（圖/僑委會委員長童振源提供）

首先是建立便利免費、圖文語音、多元連結的單一聯絡LINE帳號。舉例而言，駐泰代表處急難救助LINE專線Taiwan119獲得臺灣僑胞與旅泰鄉親的高度好評，提供臺泰企業雙向交流與諮詢的LINE專線TaiwanFDI、連結臺泰教育機構的LINE專線TTedu、以泰文向泰國民眾招生的LINE專線@TTedu、以泰文向泰國民眾推廣觀光與醫療的LINE專線@VisitTaiwan及TaiwanMed、促進臺泰農業交流的LINE專線TaiwanAgri、提供僑胞數位領務服務的LINE專線TTvisa。

搭通天地線的單一數位聯絡窗口後，駐泰代表處便逐步建構數位整合平臺，以便匯聚資訊、人脈與資源。舉例而言，駐泰代表處與泰國臺商總會合作吸引超過1,400家企業加入「臺泰產業交流服務平臺」、駐泰代表處與臺北律師公會合作成立「臺泰義務律師諮詢服務平臺」邀請130位臺泰律師提供臺商免費諮詢、駐泰代表處與臺灣六大技術研發機構合作成立「泰國臺商技術服務平臺」提供技術移轉諮詢與服務、駐泰代表處吸引近160間臺泰各大學加入「臺泰教育交流服務平臺」。

從面對面傳統交流服務的「僑務工作1.0」開始，借鑑泰國經驗，建立數位化整合平台後的「僑務工作2.0」；再到目前結合臺灣優勢與僑胞能量的「僑務工作3.0 」；下一步，童振源要努力的是透過全方位智能化，進階為「面向全球，精準服務」的「僑務工作4.0」！

打造僑務工作4.0 (圖/1111人力銀行提供)

童振源檔案

美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院(中國研究與國際經濟)博士。前國立政治大學國家發展研究所特聘教授(2011-2020)，主要學術專長為國際經濟、兩岸政經發展及預測市場等領域。

曾任行政院大陸委員會副主任委員(2006-2008)、兩岸政策協會理事長(2014-2016)、行政院發言人(2016)、國家安全會議諮詢委員(2016-2017)、中華民國駐泰國大使(2017-2020)，學優而仕，現為中華民國僑務委員會委員長。

(中時新聞網)